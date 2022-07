Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro è tornato agli ordini della mamma: avete visto cosa l’ha costretto a fare?

L’isola dei famosi si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Naturalmente al termine della diretta tutti i naufraghi arrivati in finale hanno fatto le valigie per ritornare dall’Honduras in Italia. Carmen Di Pietro è rientrata con suo figlio Alessandro che nella finalissima era ritornato per farle una sorpresa.

In questi mesi abbiamo avuto modo di scoprire il loro rapporto, con la showgirl che si è mostrata molto apprensiva nei confronti del giovane e con quest’ultimo che ha cercato di ritagliarsi i suoi spazi lontano da lei. Diciamo che la presenza di Carmen nella vita di suo figlio è forte e si sente in ogni circostanza.

Questo rapporto un po’ da mamma chioccia ha mostrato anche un altro aspetto, ovvero che sono molto simpatici insieme. Nelle ultime ore, a quanto pare, Alessandro sembrerebbe essere tornato per qualche minuto agli ‘ordini’ di sua mamma, avete visto che cosa l’ha costretto a fare?

Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro torna agli ordini della mamma: cosa l’ha costretto a fare

Carmen di Pietro e Alessandro sono tornati a casa dopo L’isola dei famosi. Il giovane era rientrato qualche settimana fa decidendo di lasciare il gioco, la showgirl è rimasta ed è arrivata in finalissima. Ormai li conosciamo molto bene, perchè in Honduras non si sono assolutamente nascosti.

Abbiamo visto che Alessandro, nonostante le insistenze di mamma Carmen, ha sempre cercato di ritagliarsi i suoi spazi e di fare le scelte da solo. Nelle ultime ore però, il rientro è stato segnato da ben altro. Infatti, la Di Pietro ha ‘costretto’, ovviamente per modo di dire, Alessandro a darsi da fare: ma che cosa ha fatto?

L’ex naufrago è stato costretto dalla madre a prendere da un negozio un dondolo che aveva appena comprato. Prendere però non con l’auto, ma portarlo a mano insieme ad un suo amico, fino al terrazzo di casa sua che si trova al sesto piano. Nonostante il giovane abbia cercato di tirarsi indietro dicendole che poteva prendere la macchina, Carmen non ne ha voluto sapere: “Fai presto che devo andare dal parrucchiere”, come vediamo dalle sue storie social. Alessandro dopo una grande fatica è riuscito a portare il dondolo in casa, mostrandosi nelle sue storie sudato e affaticato.