“Avevo solo una paura”: la mamma di Tommaso Stanzani racconta tutto sul coming out dell’ex ballerino di Amici.

È stato uno dei protagonista assoluti della ventesima edizione di Amici: la sua eliminazione è stata tra le più discusse della storia del talent show. Parliamo proprio di lui, Tommaso Stanzani, che grazie alla scuola più famosa della tv ha mostrato il suo grande talento nella danza.

Grazie al programma di Canale 5 ( e a Maria De Filippi) il ballerino ha conosciuto anche il grande amore: la storia con Tommaso Zorzi procede a gonfie vele. I due si mostrano spesso insieme sui social, sempre più uniti ed innamorati. In occasione del mese del Pride, il ballerino e la sua mamma Barbara sono stati intervistati da Vanity Fair: la donna ha rivelato i dettagli del coming out di Tommaso, avvenuto quando aveva solo 14 anni.

Tommaso Stanzani, la mamma sul coming out del ballerino: “Avevo solo una paura”

“Mi ricordo benissimo quando è successo, sei tornato a casa dalla Coppa di Germania che eri perso, si capiva. Avevi una cotta pazzesca e io da brava mamma curiosa volevo sapere chi era la fortunata”. Inizia così il racconto di Barbara, la mamma di Tommaso Stanzani, che ha Vanity Fair ha raccontato come ha scoperto l’omosessualità del figlio. La donna racconta che, dopo aver elencato a Tommaso alcuni nomi di ragazze, gli ha detto: “Ma è un ragazzo vero?” E tu sei rimasto fermo, sei diventato tutto rosa e rosso e poi dopo l’hai detto e ti sei rilassato. Ti sei sgonfiato come per dire ‘finalmente abbiamo parlato dell’argomento’.

Nell’intervista, la mamma ha raccontato di aver già capito tutto sin da quando Tommaso era piccolo e di non aver avuta mai alcun problema. Aveva, però, un timore: “Non avevamo dubbi, ma nemmeno dei grossi problemi. Avevo solo una paura, e cioè che tu non potessi avere la stessa adolescenza degli altri ragazzi che si innamorano di una ragazza. Loro possono andare al cinema, stare per mano in strada senza timori. Questa era la mia unica preoccupazione”. Queste le parole di mamma Barbara, che ha anche sottolineato che le dispiacerebbe se il figlio volesse dei bambini e avrebbe difficoltà per via delle leggi italiane.

Dal suo canto, l’ex ballerino di Amici sottolinea quanto sia stato importante per lui avere il sostegno dei suoi genitori: “Avendo avuto il supporto dei miei genitori non ho mai avuto problemi ad affrontare il mio orientamento. Se avessi incontrato un muro, per me sarebbe stato difficile essere me stesso.