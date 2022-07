Belen Rodriguez, la foto di tanti anni fa: li riconoscete? Che ricordi…

Belen Rodriguez pubblica sui social una foto di tanti anni fa: osservandola bene li riconoscete?

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e apprezzate degli ultimi anni e proprio in questi ultimi anni che si è fatta sempre più strada in televisione. In questi mesi infatti l’abbiamo vista in una veste diversa, quella di conduttrice, a Le Iene, al fianco di Teo Mammucari.

Questo per lei è stato un sogno realizzato, perchè come aveva detto nella prima puntata da tempo desiderava essere una ‘iena’ perchè esserlo voleva dire aiutare chi ha più bisogno. Insieme a Mammucari è stata una conduttrice impeccabile, svelandosi anche sotto molti punti di vista.

Oggi è molto amata e possiamo notare l’affetto dei fan anche sui social dove è seguita da milioni di persone. Ed è anche con i social che lavora, mostra gli abiti del brand creato insieme a Cecilia e Jeremias, o di accessori e prodotti, pubblica scatti personali insieme alla sua famiglia. Nelle ultime ore la bella showgirl è ritornata per qualche minuto al passato, ha sfogliato tra gli album dei ricordi ed ecco che ha pubblicato uno scatto di tanti anni fa dove farete fatica a riconoscere i protagonisti della foto.

Belen Rodriguez, la foto di tanti anni fa: li riconoscete?

Sui social Belen è seguita da oltre 10 milioni di follower ed è proprio sul suo canale che possiamo vederla in tutte le sfaccettature, senza trucco, mentre sfoggia degli abiti meravigliosi dando vita spesso a nuove tendenze, ma pubblica anche scatti più personali.

La vediamo insieme a Santiago, primogenito nato dall’amore con Stefano de Martino, amore che dopo la rottura, negli ultimi mesi è tornato a far battere il cuore di entrambi e adesso la conferma del ritorno di fiamma non può essere più nascosta; non mancano le immagini con Luna Marì, la secondogenita nata dall’amore con l’ex Antonino Spinalbese.

Belen è attivissima sui social, non condivide solo scatti ma anche storie e nelle sue ultime ig instagram ha caricato una vecchia immagine, per caso li riconoscete?

Il bambino piccolo è Jeremias Rodriguez, mentre la donna è la mamma Veronica Cozzani. Sono passati anni da allora e la mamma di Belen era naturalmente molto giovane, il tempo però non ne ha modificato la bellezza.