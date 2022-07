“Mi ha chiesto 300mila euro”: Cristiano Malgioglio lascia tutti senza parole con le sue dichiarazioni sul nuovo programma Rai.

Lui non ha bisogno di presentazioni: è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, oltre che cantautore e paroliere di grande livello. Ma forse non tutti sanno che Cristiano Malgioglio sta per iniziare un’avventura al timone di una trasmissione tutta sua!

Proprio così, Cristiano condurrà un programma trasmesso in prima serata su Rai Tre ed è proprio parlando del suo nuovo show che ha rivelato un retroscena interessante. Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, Malgioglio ha avuto un botta e risposta con Alberto Matano, curioso di sapere qualcosa in più sulla trasmissione… Ecco cosa è emerso!

Cristiano Malgioglio: “Mi ha chiesto 300mila euro”, il retroscena sul nuovo programma Rai

Si chiama “Mi casa es tu casa” ed è il nuovo programma di Cristiano Malgioglio. La trasmissione, che andrà in onda su Rai Tre in prima serata, ricorda l’ultima esperienza in tv di Raffaella Carrà, che ha intervistato personaggi del mondo dello spettacolo in A raccontare comincia tu.

Anche Cristiano intervisterà diversi personaggi, ospitandoli proprio a casa sua. “L’atmosfera è quella intima e Informale, di due amici che si ritagliano un momento speciale per raccontarsi a cuore aperto, scavare nei ricordi più belli e raccontare il superamento dei momenti più difficili”: questa la descrizione della trasmissione nel comunicato Rai in occasione delle presentazioni, riportato da Fanpage.it. Ma chi saranno gli ospiti del cantautore?

Ebbene, a chiederglielo è stato proprio Alberto Matano, durante le presentazioni dei palinsesti. Un video riportato da Biccy.tv mostra un botta e risposta tra i due, con Matano curiosi di sapere chi Cristiano porterà nella sua casa. “Ne ho scelta una mi ha chiesto 300 mila euro! Perciò non verrà, sono costosi”, ha replicato Cristiano, facendo riferimento ad un’ospite contattata per lo show.

Non ci resta che attendere per scoprire gli ospiti ufficiali della nuova trasmissione di Malgioglio, che, ricordiamo, è stato confermato anche nella giuria della prossima edizione di Tale e Quale Show.