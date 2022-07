Drastico cambio look: il protagonista di Avanti un altro è quasi irriconoscibile così

Un cambio look drastico per il protagonista di Avanti un altro: così è quasi irriconoscibile.

Avanti un altro è un programma televisivo in onda su canale 5 e condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Solitamente viene trasmesso in alternanza ad un altro gioco televisivo, per esempio a Caduta libera condotto da Gerry Scotti. I concorrenti vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale, in caso di risposta sbagliata si passa al partecipante successivo.

I protagonisti sono anche chiamati a scegliere, ad un certo punto del gioco, qualche personaggio bizzarro del famoso minimondo. Ognuno ha una domanda da fare a chi è seduto sullo sgabello. Ad aggiungersi ai personaggi del minimondo c’è anche qualcuno che viene da fuori, come la Bonas o anche il Bonus.

Quest’ultimo è portato in scena da Daniel Nilsson, modello svedese nato nel 1980. Quando si è trasferito in Italia ha cominciato a lavorare nel mondo della moda, per importanti campagne pubblicitarie ed è poi arrivato ad Avanti un altro. Chi lo segue da tempo avrà avuto modo di spulciare il suo canale social o anche di seguirlo. Avete visto come si è mostrato da alcune settimane? Il protagonista di Avanti un altro ha cambiato totalmente look.

Il protagonista di Avanti un altro non è più come lo abbiamo conosciuto: drastico cambio look

Daniel Nilsson è il Bonus di Avanti un altro. Dal 2011 è presente nel format con questo ruolo anche se quando è arrivato in Italia ha cominciato a lavorare come modello. La partecipazione al format di canale 5 gli ha portato grande notorietà e oggi è molto seguito anche sui social.

Siamo andati a curiosare sul suo canale instagram dove condivide scatti sempre nuovi. Qui non abbiamo non potuto notare il suo drastico cambio look: avete visto com’è oggi?

Il ‘Bonus’ ha deciso cambiare completamente acconciatura e ha tagliato i capelli. Ebbene sì, oggi non ha più la lunga chioma bionda. A quanto pare Daniel ha tagliato i capelli diversi mesi fa ma in molti non lo sapranno perchè in queste settimane sono state mandate in onda puntate registrate di Avanti un altro.