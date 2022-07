Gabriel Garko, la notizia che lascia tutti di stucco: spunta fuori solo ora; ecco dove potremmo vedere l’attore in tv.

Lui non ha bisogno di presentazioni: Gabriel Garko è uno degli attori più amati del nostro panorama musicale. E se vi dicessimo che presto potremmo vederlo in una delle trasmissioni più seguite del nostro piccolo schermo?

Al momento si tratta di una semplici indiscrezione e non ci sono state smentite né conferme. Ma, secondo Tv Blog, la partecipazione dell’attore torinese alla prossima edizione del programma è molto probabile. Curiosi di scoprire di più? Siete nel posto giusto.

Splendida notizia per i fan di Gabriel Garko: ecco dove potremmo vederlo in tv

Una nuova stagione televisiva è pronta a partire dopo il consueto stop estivo. Tante le novità proposte da Rai e Mediaset, ma altrettanti i ritorni graditi. Le trasmissioni più amate dal pubblico torneranno in onda in autunno e, tra queste, c’è senza dubbio lo show del sabato sera di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle partirà sabato 8 ottobre 2022 ( e probabilmente durerà più a lungo) e quest’anno potrebbe avere tra i concorrenti proprio lui, Gabriel Garko! A rivelarlo è Tv Blog, che parla dell’attore come “nome molto probabile per la nuova edizione”. Gli appassionati di Ballando ricorderanno che Gabriel si è già esibito sulla pista dello show, come ballerino per una notte, nel corso della passata edizione. Una performance che colpì molto la conduttrice e la giuria, che non nascosero il desiderio di averlo come concorrente nella prossima edizione. Un desiderio che è diventato realtà?

Non possiamo dirlo ancora con certezza, ma, se la notizia fosse confermata, sarebbe davvero un grande colpo per Milly Carlucci. Che quest’anno avrà tra i concorrenti Iva Zanicchi, primo nome ufficiale per quanto riguarda il cast di Ballando con le stelle 2022.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti gli aggiornamenti sul cast della prossima edizione dello show di Rai Uno . Voi chi vorreste vedere alle prese con salsa, jive e cha cha cha?