Dall’Isola dei Famosi adesso passa a Tv8: “Un sogno che si realizza”

Da protagonista indiscusso della sedicesima edizione de L’isola dei famosi è pronto a passare a Tv8 per una nuova avventura: “Un sogno”.

È appena terminata la sua esperienza nello studio de L’isola dei famosi, ma sembrerebbe che il protagonista di questo nostro articolo sia già pronto per una nuova avventura su TV8. “È il mio sogno”, ha rivelato. Sapete di chi e, soprattutto, di che cosa parliamo?

Se da una parte la sua avventura a L’Isola dei famosi non era affatto nuova, dall’altra sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni su una reta del tutto inedita. “Tv8 mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza”, ha spiegato, non nascondendo il suo entusiasmo per questa incredibile opportunità. Persino, Pier Silvio Berlusconi, che proprio recentemente ha illustrato i nuovi programmi tv che si alterneranno da Settembre prossimo sui canali Mediaset, non ha potuto fare a meno di commentare il passaggio a TV8 di uno dei suoi pezzi da novanta. “Siamo anche molto amici, quindi la persona non la perdo, il professionista è giusto che faccia le sue scelte”, ha spiegato. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Dopo L’Isola dei famosi passa a Tv8: notizia fantastica, cosa succede ora

Sembrerebbe che l’adventure reality abbia letteralmente spalancato le porte ad alcuni dei suoi protagonisti indiscussi. Non solo sembrerebbe che un ex naufrago de L’Isola dei famosi sia pronto a partecipare ad un altro famosissimo reality, ma uno dei suoi leader è pronto ad una nuova avventura su TV8. A parlarne apertamente, è stato proprio il diretto interessato, che si è detto super entusiasta per questa incredibile opportunità. “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno “di famiglia”, ha spiegato. Di che cosa si tratta? Seppure al momento siano pochissime le notizie in merito, sembrerebbe che si tratti di un game show che analizza le abitudini di noi italiani. Di chi parliamo?

Dopo aver condotto L’Isola dei famosi ed essere stato il suo opinionista nel corso di questa sedicesima edizione, Nicola Savino è pronto a lasciare Mediaset per Tv8. A partire da Settembre, infatti, il conduttore sarà al timone di un programma totalmente imperdibile.

Se da una parte la Rai acquista un volto che, fino a qualche anno, è stato della Mediaset, dall’altra l’azienda di Cologno Monzese perde un altro pezzo da novanta. Tra qualche mese, il buon Nicola Savino condurrà un programma tutto suo. Noi non ce lo perderemo, voi?