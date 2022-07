Mercedesz Henger spiega cosa le è successo: cos’è quella macchia sotto l’occhio

Mercedesz Henger, avete notato anche voi quella macchia sotto l’occhio? Solo ora la giovane spiega cosa le è successo: le sue parole.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, vinta da chi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale. Entrata in corsa, Mercedesz Henger ha confermato lo stesso spirito guerriero e battagliero mostrato anni fa.

Mercedesz Henger è stata tra le concorrenti che è entrata a L’isola dei famosi in corso d’opera. Ed, insieme a Maria Laura De Vitis, ha saputo facilmente conquistare le simpatie del restante gruppo. La sua bellezza non è assolutamente passata inosservata – e ce lo conferma Edoardo Tavassi – anche il suo carattere e il suo spirito da guerriera, però, non sono stati affatto da meno. Mercedesz, in effetti, è stata una naufraga ad hoc. E, nonostante non sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale, rimarrà ugualmente nella storia del programma.

Appena ritornata a casa, Mercedesz non ha potuto fare a meno di ritornare a condividere sul suo canale social ufficiale. E così, mettendo il box delle domande, ha risposto alle domande più curiosi dei suoi fan. Tra le tante, la giovane Henger ha anche svelato perché ha quella macchia sotto l’occhio.

Perché Mercedesz Henger ha quella macchia sotto l’occhio?

Regina indiscussa di Instagram, Mercedesz Henger ama comunicare coi suoi sostenitori. È grazie al suo canale social ufficiale, infatti, se abbiamo potuto constatare il suo cambiamento dalla sua prima Isola dei famosi ad oggi. Ed abbiamo scoperto cos’è quella macchia sotto l’occhio. In tanti l’avranno notato, ne siamo certi, ma solo ora la giovane ha svelato ogni cosa.

Dopo aver concluso la sua esperienza in Honduras, Mercedesz è ritornata ad aggiornare i suoi sostenitori. E nel farlo, ha risposto ad alcune delle loro domande. Un utente Instagram, ad esempio, le ha chiesto cosa fosse quella macchia sotto l’olio che, soprattutto a L’isola dei famosi, era ben evidenziata. L’avete notata anche voi? Ebbene. Ecco cosa ha detto la Henger in merito:

Quella macchia sotto l’occhio visibile a tutti, non è altro che vitiligine! Nella vita di tutti i giorni, Mercedesz ha detto di essere solita coprirla col fondotinta, ma che in ogni caso ha imparato a conviverci.