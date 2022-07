Ogni giorno è in tv in Un altro domani: l’avete riconosciuto? E’ proprio lui!

Ogni giorno è in tv nella soap opera Un altro domani: l’avete riconosciuto? E’ proprio lui; ecco dove abbiamo già visto l’attore.

Una storia che sta appassionando i telespettatori italiani, quella raccontata da Un altro domani. La soap opera di Canale 5 fa compagnia al pubblico nella fascia normalmente occupata da Uomini e Donne, a partire dalle 14 e 45. E, tra gli attori, ci sono molti volti conosciuti!

Nella storia ambientata negli anni ’50, dove la protagonista è Carmen, tra gli indigeni, operai della fabbrica, c’è anche Mabale, che spesso vediamo discutere col giovane Kiros. Guardatelo bene: vi ricorda qualcuno? Il pubblico di Canale 5 lo conosce benissimo!

Avete riconosciuto l’attore che interpreta Mabele in Un altro domani? L’abbiamo già visto in tv

Nella soap opera Un altro domani ci sono tanti volti conosciuti al pubblico di Canale 5. Vi abbiamo parlato della dolce Elena e dello spietato Ventura: oggi tocca a Mabale! L’amico di Kiros, come lui operaio della fabbrica del papà di Carmen, è interpretato dall’attore spagnolo Boré Buika, nato a Palma de Maiorca. Sapete dove lo abbiamo già visto sul nostro piccolo schermo?

È stato uno dei protagonisti di un’altra amatissima soap spagnola, Il Segreto. Si tratta proprio di Terence Wilder, il marito della dolcissima Soledad Castro. Un uomo benestante, dal cuore nobile, che è riuscito a conquistare la bella figlia di Donna Francisca, che, però, lo ha lasciato per amore del giovane Simon, ‘sosia’ del suo grande amore Juan Castaneda. Per gli appassionati del Segreto sarà un piacere rivedere Boré Buika di nuovo in tv, sebbene il suo ruolo in Un altro domani sia abbastanza marginale. Ma non è tutto!

Mabale potrebbe essere un volto conosciuto anche per gli appassionati della serie tv Netflix Elite: l’attore ha infatti interpretato il tenente Sebastian Abaga nella quarta e quinta stagione del telefilm. È stato proprio lui a mandare avanti le indagini ed occuparsi di tutto quello che è successo negli ultimi capitoli della serie.

E voi, avevate riconosciuto qualcuno nella nuova soap opera di Canale 5? Continuate a seguirla: in arrivo colpi di scena incredibili.