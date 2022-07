Stefano De Martino instancabile: quanto guadagna da deejay? La cifra da urlo per una sola ora

Stefano De Martino instancabile: sapete a quanto ammonta il suo cachet da deejay per una sola ora di serata? Non immaginereste mai.

Se dovessimo descrivere Stefano De Martino, ci verrebbe in mente una sola descrizione: un artista a 360 gradi. Entrato a far parte di questo mondo come ballerino, il simpaticissimo napoletano si è fatto apprezzare anche per tantissime altre qualità, diventando uno dei volti più amati della televisione.

Attualmente al timone, insieme ad Andrea Delogu, di un programma completamente dedicato alla musica, Stefano De Martino si riconferma uno dei volti di punta dell’azienda Rai, ma anche un ottimo intrattenitore e conduttore. Forse non tutti lo sanno, ma il bel De Martino si dedica anche ad altro nella sua vita. Da diversi anni a questa parte, infatti, Stefano ha iniziato la sua carriera da deejay. Siete curiosi, però, di sapere quanto guadagna con indosso questi panni? A svelare ogni cosa, è stato proprio The Pipol Tv. Scopriamo insieme a quanto ammonta il guadagno per una sola ora di musica.

Quanto guadagna Stefano De Martino come deejay?

Una cosa è certa: la musica è una vera e propria costante nella vita di Stefano De Martino. Che sia come ballerino, come conduttore o come deejay, il bel napoletano non ne può fare affatto a meno della buona musica. A proposito, siete curiosi di sapere quanto guadagna come deejay?

Così come ha fatto già in precedenza con Lulù Selassié, raccontando il brutto imprevisto da cui è stata colta, The Pipol Tv ha svelato un retroscena impressionante su Stefano De Martino. Che l’ex ballerino di Amici si stia dedicando a questa nuova attività da diversi anni, è indiscusso, ma quanto guadagna. A quanto pare, sembrerebbe che il suo cachet ammonti su circa 15 mila euro. Sia chiaro: questo compenso non fa riferimento ad un’intera serata, bensì ad una sola ora di musica. Insomma, qualora l’indiscrezione dovesse dimostrarsi reale, si tratterebbe di cifre davvero formidabili. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che Stefano non possa nemmeno fare pubblicità dei suoi eventi su Instagram. A quanto pare, il suo manager non è pienamente d’accordo tra questo mix.

Cosa ne pensate?