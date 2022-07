Uomini e Donne, ricovero in clinica: ha dovuto subire un intervento chirurgico; cosa è successo al protagonista del trono Over.

“Operazione fatta”, ha scritto l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sui social. La dama ha pubblicato alcuni scatti direttamente dall’ospedale, al termine dell’intervento chirurgico.

A sottoporsi all’operazione è stato il suo compagno, col quale è convolato a nozze il mese scorso. “Mio marito sta meglio”, ha scritto la dama come didascalia al post condiviso sui social. Tanti i messaggi di affetto dei fan, preoccupati per l’accaduto. In seguito i dettagli.

Uomini e Donne, l’amatissimo del Trono Over ha subito un intervento chirurgico: cosa è successo

“Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringrazio per esserci stati così vicini e per essere stati così affettuosi”. Queste le parole di Isabella Ricci, che, attraverso Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i fan dopo l’operazione subita da marito Fabio Mantovani. Come si evince anche da alcuni scatti condivisi dalla dama sui social, l’ex protagonista del trono Over ha subito un intervento al ginocchio, per un problema che ha da diverso tempo.

Come riportato da Isabella, l’intervento è andato bene e Fabio sta già meglio, ma la ripresa completa richiederà un po’ di tempo. Tempo durante il quale la coppia potrà certamente contante sul sostengo dei tantissimi fan, affezionati ai due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. La coppia, infatti, è tra le più amate dal pubblico: la loro conoscenza e la nascita del sentimento ha emozionato tutti nel corso della passata stagione del dating show.

Un amore così forte che ha spinto Fabio e Isabella a convolare a nozze: la cerimonia si è tenuta lo scorso 28 maggio 2022 a Pescantina, in provincia di Verona, dove vive Fabio.

Dopo l’intervento, sono stati tanti i messaggi di affetto di fan e amici sui social, e non mancati ex volti di Uomini e Donne come l’ex tronista Samantha Curcio e l’ex cavaliere Marcello Messina: entrambi hanno un forte rapporto di amicizia con la coppia. Non possiamo che unirci a tutti loro ed augurare a Fabio una velocissima ripresa.