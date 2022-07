Dopo Vite al Limite sbalordisce tutti: com’è oggi Michael? Un cambiamento choc difficile da credere

Com’è diventato Michael Dominguez dopo Vite al Limite? Oggi sbalordisce davvero tutti: il suo è un cambiamento choc difficile da credere.

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, eppure Michael Dominguez ha sconvolto tutti con la sua trasformazione. Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, il trentaduenne aveva raggiunto degli ottimi risultati, ma oggi sembrerebbe che abbia battuto qualsiasi tipo di record. Prima di mostrarvelo, ripercorriamo la sua storia e cosa l’ha spinto a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Quella che si nascondeva alle spalle di Michael Dominguez era una storia davvero drammatica. Anche lui, così come Joyce Del Viscovo, aveva un passato per niente facile, caratterizzato da un padre violento. Alle telecamere di Vite al Limite, infatti, il giovane paziente del dottor Now ha raccontato di essere spesso e volentieri il bersaglio degli attacchi di suo padre e di aver iniziato a sfogare la sua rabbia nel cibo proprio per questo motivo. Era solo un bambino quando ha iniziato ad utilizzare il cibo come sua valvola di sfogo, ma col passare del tempo la situazione è nettamente peggiorata. Pensate, persino l’arresto di suo padre non l’ha aiutato. Anzi, si può dire che ha contribuito ancora di più ad alimentare la sua obesità.

Michael oggi dopo Vite al Limite sbalordisce tutti: com’è cambiato

Con una storia alle spalle talmente drammatica, Michael non ha affatto avuto un’infanzia ed adolescenza facile. Ed è proprio questo, quindi, che l’ha spinto a gettare la sua frustrazione nel cibo e a chiedere aiuto a Vite al Limite una volta che si è reso conto che la situazione era divenuta insostenibile. Al momento della sua partecipazione a Vite al limite, pensate, il buon Dominguez pesava 288 kg.

Grazie alla dieta imposta dal dottor Nowzaradan e al rigido regime alimentare affidatogli, Michael è riuscito a dimagrire tantissimi chili, arrivando a pesare 174 kg. Com’è diventato oggi? Sarete sorpresi nel saperlo, ma siamo riusciti a rintracciarlo su Facebook e – grazie alle pochissime foto condivise – abbiamo appreso il suo continuo dimagrimento. Non sappiamo quanti siano con esattezza i chili persi, ma si nota chiaramente che il buon Dominguez è dimagrito tantissimo.

Ve lo sareste mai aspettati?