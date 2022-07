Alessandra Celentano apre il cassetto dei ricordi: giovanissima, stenterete a riconoscerla

Alessandra Celentano apre il cassetto dei ricordi: giovanissima, stenterete a riconoscere l’insegnante di Amici in questi scatti del passato.

È uno dei volti più amati della nostra tv: da ben 19 anni è nel cast fisso di Amici di Maria De Filippi. Parliamo proprio di lei, la mitica Alessandra Celentano, insegnante di ballo nella scuola più famosa della tv.

Una vera protagonista sul piccolo schermo, ma forse non tutti sanno che la prof di Amici è attivissima anche sui social. Su Instagram, la Celentano conta ben 540 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E non mancano i ricordi! Spesso, Alessandra condivide scatti del passato ed è proprio quello che ha fatto qualche ora fa, postando alcune foto ricordo in cui è ritratta da giovane. Curiosi di vedere com’era?

Alessandra Celentano giovanissima: spuntano gli scatti del passato

“La capacità di apprezzare ogni attimo della vita. Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che non tornano più”. Queste le parole che Alessandra Celentano ha allegato al suo ultimo post su Instagram. Un post in cui ricorda l’importanza di invitare i giovani ad apprezzare e dare peso il più possibile alle piccole cose. “Io ho imparato”, conclude la prof di Amici, che ha condiviso con i suoi followers alcune foto del passato.

Capelli lunghissimi e ricci per l’insegnante di danza, meravigliosa allora come oggi. Date un’occhiata:

Eh si, un tuffo nel passato che ha emozionato i fan della maestra Celentano: una pioggia di likes e complimenti ha invaso il post condiviso dall’insegnante sui social. In tanti hanno apprezzato la bellezza di Alessandra sin da giovane, ma anche il messaggio indirizzato ai giovani, che ha voluto lanciare attraverso il post. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!

Amici 2022, cosa sappiamo sulla nuova edizione

Come sempre, Alessandra Celentano sarà dietro la cattedra di Amici anche per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. Edizione che, come per lo scorso anno, tornerà a fare compagnia al pubblico di domenica pomeriggio e non più di sabato, come avvenuto per tanti anni. Sul cast non ci sono notizia ufficiali, ma tra i nomi delle probabili new entry nel ruolo di insegnante c’è quello di Michele Bravi. Vi piacerebbe vederlo ad Amici?