Chi è e cosa fa nella vita il marito di Sabrina Ferilli: retroscena sulla sua vita privata

Chi è e cosa fa nella vita il marito di Sabrina Ferilli: retroscena sulla vita privata dell’amatissima attrice.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle attrici e conduttrici più amate del nostro mondo dello spettacolo. Della illustre carriera di Sabrina Ferilli sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso della sua vita privata?

In molti non sanno chi è e cosa fa nella vita il marito di Sabrina: i due sono marito e moglie dal 2011. Scopriamo i dettagli della vita sentimentale della splendida attrice romana.

Sabrina Ferilli, chi è e cosa fa nella vita il marito

Una vera e propria gioia per i telespettatori di Tu si que vales: nella prossima edizione dello show di Maria De Filippi ci sarà ancora lei, Sabrina Ferilli, nel ruolo di giurata, a capo della giuria popolare. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita sentimentale. Sapete chi è l’attuale marito della Ferilli? I due sono molto riservati: sul canale Instagram dell’attrice non compare alcuna foto di coppia.

Sabrina è sposata dal 2011 con Flavio Cattaneo, dirigente d’azienda e vice presidente di Italo. I due si sono conosciuti quando l’attrice era impegnata sul set della fiction Dalida: all’epoca, Cattaneo era il direttore generale della Rai. Convolati a nozze in gran segreto a gennaio del 2011 a Parigi, non hanno figli ma Flavio è papà di Riccardo e Sofia, nati dalle nozze con la sua prima moglie Cristina Goi. Prima di Flavio, anche la Ferilli è stata sposata, dal 2003 al 2005, con l’avvocato Andrea Perone.

Come rivelato dalla stessa attrice in un’intervista di qualche anno fa a La Stampa, Sabrina Ferilli non ha avuto figli per sua volontà: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatta una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata.”