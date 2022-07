Il conduttore Rai non sarà in televisione: nessun programma per lui

Il conduttore Rai non sarà in televisione: nei palinsesti svelati non c’è nessun programma per lui.

Negli ultimi giorni sono stati svelati i palinsesti Rai e Mediaset, con tante belle novità, nuovi format e qualche spiacevole notizia. Adesso sappiamo quali programmi nella stagione autunnale che si accinge a partire da settembre andranno in onda e quali non vedremo o comunque non vedremo in questa stagione per poi forse far ritorno nella prossima.

Dopo tante voci su un possibile addio di Barbara D’Urso già qualche settimana fa abbiamo appreso la notizia della sua presenza, è stata proprio la conduttrice che in un’intervista aveva svelato che ci sarà anche la prossima stagione. Barbara sarà al timone della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, e forse per lei ci sono in salvo altri programmi non ancora svelati.

C’è però qualcuno che a quanto pare è rimasto senza format, dato che nella presentazione dei palinsesti non è presente e quindi non avrà nessun programma da condurre, fatto che sembrerebbe non aver fatto assolutamente piacere al conduttore.

Il conduttore Rai non sarà in televisione: per lui non è stato confermato nessun programma

Con la presentazione dei Palinsesti Rai e Mediaset per la prossima stagione abbiamo appreso delle grosse novità ma anche tanti colpi di scena. Infatti mentre per alcuni c’è stata una pronta riconferma, per qualcuno non è andato così.

Nella stagione autunnale che parte da settembre avremo modo di vedere tanti nuovi programmi e molte delle trasmissioni che seguiamo da anni. Purtroppo uno dei conduttori amatissimi è rimasto senza. Giancarlo Magalli è stato escluso dai palinsesti rai 2022-2023, una sorpresa non piacevole per il conduttore che dopo anni di presenza non avrà alcun format tra le mani, salvo ovviamente cambiamenti.

Al momento è certo, non avrà nessun programma, dato che i palinsesti sono stati già svelati e possiamo sapere in anticipo la futura programmazione sia sui canali Rai sia Mediaset. Lui che per anni e anni è stata una colonna per la Rai adesso si ritrova escluso. Ma come ha reagito? Il conduttore non ha preso bene la decisione e riprendendo la notizia riportata da TvBlog ha scritto in un post: “La riconoscenza della Rai è leggendaria“.

A quanto pare se per qualcuno c’è stata una conferma, per altri, come per esempio Magalli, ma non solo, è arrivata un’amara sorpresa.