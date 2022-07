Cristina ha fatto parte dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista: cos’è successo dopo il programma

Cristina ha fatto parte dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista, ecco cos’è successo dopo il programma.

In ogni edizione di Matrimonio a prima vista conosciamo nuove coppie. L’ultima andata in onda qualche mese fa ha visto in atto molti colpi di scena. Infatti alla scelta finale tutte e tre le coppie decisero di restare insieme. Una conclusione del tutto inaspettata e soprattutto mai accaduta prima.

Dopo la scelta c’è stata la puntata ‘E poi’ e purtroppo abbiamo scoperto della separazione di Gianluca e Giorgia e di Cristina e Mattia. Come saprete, la puntata era stata registrata qualche mese prima della trasmissione su Real time quindi potevano esserci stati nuovi colpi di scena in quel periodo. Ed è proprio quello che è accaduto, perchè anche Giorgia e Antonio, dopo poche ore dalla messa in onda, hanno annunciato di non essere più una coppia in una diretta fatta insieme ad altri ex protagonisti del format.

Parliamo di Cristina: per lei gli esperti avevano affiancato Mattia e la prima impressione non fu delle migliori tanto da portare la donna a piangere. Ma nel giro di poche ore tutto cambiò. Adesso, dopo la fine del programma, cos’è successo?

Cristina dopo Matrimonio a prima vista: ecco cos’è successo all’ex sposa

Abbiamo conosciuto Cristina a Matrimonio a prima vista. Gli esperti l’avevano affiancata a Mattia. Se all’inizio sembrava non esserci quell’affinità nel giro di poche abbiamo visto che tutto era cambiato. Purtroppo dopo la vacanza in crociera della sposa la situazione prese una strada molto diversa da quella che in molti si aspettavano.

Nonostante tutto alla scelta finale avevano deciso di restare insieme per poi annunciare la separazione nella puntata ‘e poi’. Ecco, ma a distanza di alcuni mesi, cos’è successo?

Nulla di particolare ma curiosando sul suo canale instagram notiamo diverse foto di un viaggio recente. All’ex sposa piace viaggiare, scoprire nuovi posti e dal suo canale capiamo dalle immagini che in questi anni ha visitato moltissimi luoghi. Per quanto riguarda Mattia, c’è uno scatto dell’11 aprile in cui Cristina fa sapere del divorzio avvenuto: “Divorziati. E’ stato un percorso bellissimo e indimenticabile, siamo stati sposati, conviventi, amici… Sarai sempre parte della mia vita, anche senza il ruolo di marito”.

Cristina e Mattia adesso sono divorziati e sono in bellissimi rapporti.