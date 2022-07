“E’ malato”: Elettra Lamborghini dispiaciuta per quello che è successo, mostra tutto sui social.

Elettra Lamborghini negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione per quanto accaduto durante un suo concerto. Mentre si esibiva è stata pesantemente insultata da un haters. Aveva deciso di fermarsi e cacciarlo via: “Non siete autorizzati a fare quello che vi pare, indipendentemente da come sono vestita“, aveva commentato.

L’episodio si è verificato in una discoteca della Riviera Romagnola. Lei appartiene alla grande famiglia proprietaria dell’azienda Lamborghini ma ha deciso di non entrare a lavorare nell’attività di famiglia per dedicarsi ad altro. Ha cominciato cantando nelle discoteche della Lombardia approdando poi come ospite nello show televisivo Chiambretti Night.

Oggi Elettra è molto amata e lo è anche sui social dove condivide le sue giornate con coloro che la seguono, ed è proprio quello che ha fatto nelle ultime ore, nelle sue ig instagram.

Elettra Lamborghini dispiaciuta per l’accaduto: “E’ malato”

Oggi ha un grande seguito tanto che anche sui social sono oltre 7 milioni i follower. Qui condivide scatti molto belli e nessuno è banale, tutti sono originali. Il seguito che si ritrova è dovuto naturalmente al fatto che piace molto ma soprattutto piace la sua musica.

Da quando ha esordito nel panorama musicale infatti ne ha fatta di strada ed è arrivata sempre più in alto. L’ultimo singolo è stato pubblicato il 17 giugno, Caramello in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo che a quanto pare ha da subito conquistato gli ascoltatori. Un pezzo super estivo per ballare e divertirsi su. Come abbiamo detto condivide sui social la sua quotidianità e dalle foto e dai video sappiamo bene che Elettra ama molto gli animali e spesso va a cavallo. Nelle ultime ore ha fatto sapere che il suo cavallo è malato.

Elettra fa sapere che lo è da una settimana: “Il mio amore è malato da una settimana ed ha un virus”, in una storia successiva mette al corrente i fan del miglioramento dell’animale: “Piccino sta meglio ma che tenerezza mi fa“. La cantante ha un grande amore per gli animali e sicuramente vedere così il suo cavallo le avrà fatto non poco male.