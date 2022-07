Il famoso attore diventa papà per la quinta volta: gioia immensa per lui

Al culmine della gioia, l’attore ha annunciato sui social la notizia più bella: diventa papà ancora una volta, è nato il suo quinto figlio!

Lui è uno degli attori più amati dalla generazione che ha vissuto l’adolescenza negli anni ’90 e qualche giorno fa ha dato ai tantissimi fan che lo seguono da tutto il mondo una notizia davvero fantastica. E’ diventato papà per la quinta volta! Il nuovo arrivato è un maschietto ed è frutto dell’amore con la nuova compagna.

Parliamo di Brian Austin Green, attore che per circa un decennio ha presto il volto al personaggio di David Silver nell’iconico telefilm Beverly Hills 90210. Dopo il divorzio da Megan Fox, la star ha iniziato una relazione con la ballerina Sharna Brugess, conosciuta grazie alla versione statunitense di Ballando con le stelle di cui è stato concorrente.

Questo bebè è il suo quinto figlio: Brian è infatti già padre di Kassius, nato dalla storia con Vanessa Marcil, di Noah Shannon, Bodhi Ransom e Journey River, avuti con Megan Fox. L’annuncio della gravidanza della danzatrice australiana è avvenuto qualche mese fa e il piccolo è nato il 28 giugno scorso, come specifica il papà nel post che ha dedicato su Instagram al lieto evento.

Brian Austin Green diventa di nuovo papà: l’attore e la compagna sono al settimo cielo

L’attore e la bionda danzatrice australiana hanno voluto dare al loro primo figlio il nome di Zane Walker Green che è venuto al mondo alle 12:12 in punto. La coppia ha ufficializzato la storia solo dopo che People aveva lanciato qualche indiscrezione al riguardo.

Nell’estate del 2020 c’era stata la rottura definitiva tra l’ex David di Beverly Hills 90210 e la bellissima Megan Fox con, giunta dopo dieci anni di unione. Ora entrambi hanno intrapreso con entusiasmo nuovi capitoli della loro vita accanto ai rispettivi compagni.

L’annuncio via social della nascita del piccolo Zana Walker Green ha subito raccolto migliaia e migliaia di auguri e like. Non potevano certamente mancare quelli degli ex colleghi di Beverly Hills tra cui Tori Spelling, attrice che sul set ha interpretato la dolce Donna Martin, storica fidanzata del bel David.

Tantissimi auguri a tutta la famiglia!