Federica Panicucci in vacanza, location paradisiaca: quanto costa il resort

In pausa dagli impegni televisivi, Federica Panicucci si gode una vacanza di lusso alle Maldive: scopriamo quanto costa il favoloso resort!

Seguita da una miriade di fan su Instagram, la bella e sempre in forma Federica Panicucci non abbandona i suoi ammiratori neanche ora che è in vacanza. La conduttrice ha infatti salutato il suo pubblico da poco, in attesa di tornare a settembre col suo Mattino Cinque, programma che da anni guida con professionalità e dedizione.

Come dicevamo, Federica in questo momento ne approfitta per godersi alcuni giorni di totale relax insieme alla famiglia. Per farlo, ha scelto un luogo a dir poco paradisiaco: le Maldive! Sabbia bianchissima, sole, palme e, naturalmente, un alloggio incantevole e pieno di comfort per vivere un’esperienza unica.

Nelle foto e nelle storie postate sul proprio profilo Instagram, la Panicucci ha mostrato l’hotel a cinque stelle che ha scelto per questa vacanza da sogno. Si tratta dell’Emerald Maldives Resort & Spa, struttura certamente di alto livello, ma quali sono i prezzi nel dettaglio?

Federica Panicucci, quanto costa il resort alle Maldive: l’incredibile cifra

Situato sull’atollo Raa, a nord delle Maldive, l’Emerald Maldives Resort & Spa si trova su un’isola privata ed è formato da 120 ville, molte delle quali costruite direttamente sull’acqua. Le restanti danno invece direttamente sulla spiaggia ma, come mostrano le storie della Panicucci su Instagram, lei ha scelto una villa dotata di piscina.

Tantissimi i dettagli extra lusso tra cui cabina armadio, doccia interna ed esterna, palestra, spa, mini club per i più piccoli. Insomma, un vero sogno ad occhi aperti nel quale, grazie alle immagini condivise via social Federica, possiamo immergerci appieno! Grande possibilità di scelta anche dal punto vista gastronomico: nelle ultime Ig stories, si vede la bionda toscana alla scoperta della cucina amazzonica in uno dei ristoranti in cui si è recata.

Per quanto riguarda le ville che danno sul mare, stando a quanto si apprende sul web, il costo di sei notti per due persone arriverebbe a circa 7mila euro mentre quelle con piscina possono arrivare a costare anche 10mila euro.

E voi avete dato una sbirciatina sul profilo Instagram dell’amata conduttrice?