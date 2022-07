Giulia Salemi si mostra così: drastico cambio look per l’ex Gf Vip

Giulia Salemi, il cambio look dell’ex gieffina stupisce e lascia tutti a bocca aperta: ecco come si è mostrata, lo scatto è imperdibile!

Giulia Salemi si è mostrata su Ig con un nuovo look. Il drastico cambiamento dell’ex gieffina ha letteralmente conquistato tutti. Il cambio look di Giulia Salemi interessa in questo caso la sua nera e folta chioma.

Da sempre, la splendida influencer vanta una capigliatura incredibilmente folta ed un liscio assolutamente perfetto, anzi diremmo invidiabile! In una delle ultime foto mostrate sul suo profilo Instagram ufficiale però, la fidanzata di Pierpaolo Petrelli ha deciso di cambiare qualcosa. Lo scatto è imperdibile ed ora ve lo mostriamo subito!

Giulia Salemi, così non l’avete mai vista: il cambio look dell’ex gieffina vi lascerà senza parole

Solamente qualche giorno fa il drastico cambio look di Matilde Gioli ci aveva impressionato. Stavolta però è Giulia Salemi a presentare un cambio look completamente diverso dal solito. La splendida modella e conduttrice televisiva ha forse deciso di darci un taglio? Eppure netto!

“Strane voglie e dove trovarle”, è ciò che ha scritto nella didascalia della foto che ha raccolto un incredibile numero di like di apprezzamenti di Giulia Salemi. Nell’ultimo scatto postato sui social, dove l’ex gieffina sembrava essere su un set fotografico, si è mostrata con un hair look tutto nuovo! Non è chiaro se si tratti di una parrucca o di un effettivo e decisivo cambio look. Abbiamo sempre visto la dolce Giulia con la sua lunga chioma liscia, ma stavolta ha lasciato tutti davvero a bocca aperta. Un long bob hair fa da cornice al suo splendido volto, e possiamo a gran voce dire che le sta davvero divinamente, non trovate?

Dopo aver visto però le sue ultime Instagram Stories però possiamo dire che si è trattato di un cambio look ‘passeggero’, che però ai fan dell’ex gieffina non dispiacerebbe affatto e forse, neppure lei! E’ davvero incantevole non lo pensate anche voi? Sebbene la chioma lunga faccia ormai parte di lei, è pur vero che Giulia indossi e porti divinamente anche un taglio del tutto diverso.