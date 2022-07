Dopo l’annuncio del ritiro dalle scene a causa della malattia, il famosissimo attore ha ricevuto la diagnosi: il suo problema è l’afasia

E’ trascorso qualche mese da quando la famiglia dell’amatissimo attore aveva fatto sapere che si sarebbe probabilmente ritirato dalle scene a causa di una malattia che gli impediva di essere al 100% in forma.

Sebbene si parlasse di un ritiro dalle scene però, nonostante la malattia, come ha fatto sapere anche il suo avvocato, ha continuato a mantenere in essere i suoi rapporti lavorativi. Pertanto non ha rinunciato al lavoro. Anche dopo la scoperta della diagnosi, il famosissimo attore ha continuato a lavorare. “Gli è stata diagnosticata l’afasia“, ha fatto sapere la moglie del noto attore.

Il famosissimo attore ha scoperto la diagnosi della sua malattia: ha l’afasia

Bruce Willis ha raccolto un seguito ed un successo pazzesco sul grande schermo portando dalla sua un numero sempre più alto di fan e seguaci. La notizia del ritiro dalle scene da parte dell’attore a causa della malattia aveva infatti sconvolto il mondo. A causa dei problemi di salute, l’attore aveva inizialmente fatto sapere che si sarebbe presto ritirato. Le complicazioni emerse con l’avanzare della malattia non gli permettevano di essere sempre in grado di esprimersi. Ma l’avvocato dell’attore, Martin Singer ha fatto invece sapere che l’attore non ha smesso di lavorare, anche dopo aver scoperto la diagnosi della sua malattia.

Con un comunicato ufficiale via social, la famiglia dell’attore ha fatto sapere la diagnosi della sua malattia. “Come famiglia vogliamo comunicare che il nostro amato Bruce sta avendo alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia“. I messaggi giunti via social da parte degli utenti e fan dell’attore hanno espresso enorme affetto e vicinanza nei suoi riguardi ed in quelli della famiglia.