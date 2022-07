Il Paradiso delle Signore, grave episodio: “Imprevedibile catastrofe”, cos’è successo

Bruttissimo episodio quello capitato ad uno dei volti de Il Paradiso delle Signore in un giorno molto importante: ecco cos’è successo.

Tra le fiction più amate di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore da circa 7 anni ci emoziona con le storie dei suoi protagonisti. Attori di talento, che nel tempo si sono succeduti fino al completo rinnovamento di quasi tutto il cast. Proprio ad una delle attrici che attualmente lavorano sul set della serie, è capitato di recente un episodio spiacevole e proprio nel giorno del suo matrimonio!

Stiamo parlando di Neva Leoni, che interpreta Tina Amato, convolata a nozze lo scorso 28 giugno con il comico Claudio Colica. La talentuosa 30enne romana ha purtroppo perso il papà da circa un anno: un lutto dolorosissimo per lei, profondamente legata al genitore, che non ha quindi potuto accompagnarla all’altare.

A partecipare alla gioia di Neva e Claudio c’erano anche alcuni colleghi che con l’attrice condividono o hanno condiviso il set de Il Paradiso delle Signore. Ciò che nessuno avrebbe mai immaginato è che per un po’ lo svolgimento della cerimonia è stato ‘in pericolo’. C’è stato infatti un brutto imprevisto che ha rischiato di mettere a repentaglio il giorno più bello della coppia. I due sposini hanno raccontato l’accaduto via social.

Grave episodio per l’attrice de Il Paradiso delle Signore: è successo nel giorno delle nozze

In prossimità della location che dopo poche ore doveva ospitare l’evento c’è stato un incendio. Gli sposi e l’azienda Casali Santa Brigida, organizzatrice della cerimonia, hanno quindi dovuto trovare una soluzione immediata per far sì che tutto filasse liscio comunque.

Come racconta Il Sussidiario, è stato deciso di spostare tutto in un’altra location per questioni di sicurezza. Grazie alla prontezza degli organizzatori, tutto è andato per il meglio e il matrimonio è riuscito bene ugualmente. La sposa è rimasta più che soddisfatta della soluzione trovata dall’azienda che non ha mancato di ringraziare con un post sui social “per aver gestito nel migliore dei modi la più imprevedibile delle catastrofi”.

Con un pizzico di ironia, Claudio Colica ha scritto su Instagram che, nonostante lutti, pandemie, guerre, incendi e quant’altro, finalmente lui e la sua dolce metà ce l’hanno fatta: sono diventati finalmente marito e moglie!

Un matrimonio che difficilmente verrà dimenticato, tanti auguri alla giovane coppia!