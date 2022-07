Isola dei Famosi, colpo di scena inaspettato: i telespettatori spalancano gli occhi

Dopo la finale de L’Isola dei Famosi numero 16, arriva un colpo di scena davvero inaspettato per il pubblico: da non credere!

Tornati alla vita di tutti i giorni dopo aver concluso la loro esperienza in Honduras, alcuni degli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi stanno raccontando aneddoti e retroscena inediti della loro avventura. Proprio come Carmen Di Pietro, che ha svelato un episodio davvero spaventoso accaduto lontano dagli occhi del pubblico.

Ci sono però anche altri dettagli decisamente più tranquilli, ma che lasciano ugualmente i telespettatori di stucco. In questi mesi passati sulle spiagge di Cayo Cochinos, sono diverse le storie e i presunti flirt a cui abbiamo assistito. Oltre alla ‘telenovela’ che ha visto protagonisti Estafania e Roger, abbiamo visto Maria Laura De Vitis corteggiare Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Ad incuriosire maggiormente tutti però è stato l’interesse palesato da parte di Mercedesz nei confronti di Edoardo Tavassi, grande protagonista di questa edizione. Costretto purtroppo a ritirarsi proprio ad un passo dalla finale per problemi di salute, il simpatico 39enne romano sembra aver lasciato il segno anche nel cuore della figlia di Eva Henger. Intervistata da Fanpage, la bionda ex naufraga ha fatto una dichiarazione a dir poco sconcertante.

Isola dei Famosi, colpo di scena che lascia senza parole: incredibile

Ai microfoni di Fanpage, Mercedesz ha raccontato di questi primi giorni in Italia. Per lei non si sta rivelando facile riprendere la vita di sempre, ma grazie alla famiglia si sta ambientando pian piano. Impossibile non toccare il “tasto Edoardo”: l’intesa creatasi col fratello di Guendalina è stato più volte oggetto di discussione da parte degli opinionisti e dei telespettatori, per lo più scettici riguardo alle intenzioni della ragazza.

Quest’ultima però ha sempre sostenuto di provare un sincero interesse per il Tavassi e già precedentemente aveva rivelato a Fanpage di avergli inviato un messaggio dopo la fine del programma.

Stavolta la bionda ex concorrente ha svelato com’è andata: “Durante i festeggiamenti per la finale gli ho scritto: ‘Oi Edo, ci manchi tanto questa sera, sappi che ti pensiamo tanto’. Mi è dispiaciuto sapere che non l’aveva letto”. Ha poi aggiunto che Edoardo le ha telefonato quando è riuscito a leggere il messaggio e che c’è stato un chiarimento.

La ragazza sembra piuttosto decisa a mantenere i rapporti con l’ex compagno d’avventura: “Ci dobbiamo vedere e per me non è assolutamente un capitolo capitolo chiuso, anzi, è spalancato”, ha detto senza mezzi termini.

Voi cosa ne pensate?