Isola dei Famosi, si scopre solo ora: terribile episodio durante il reality

Ora che la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa, emergono alcuni retroscena tra cui un episodio veramente terribile.

Terminata da meno di una settimana, la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha offerto davvero tanti aneddoti da raccontare. Tra questi, anche un terribile episodio svelato da un’ex naufraga in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Fra i concorrenti più amati di quest’anno, Carmen Di Pietro è riuscita ad arrivare in finale ed a conquistare il terzo posto. Non era la prima volta che partecipava al reality in questione, ma di sicuro questa appena conclusa è stata l’edizione che l’ha resa una vera icona del programma.

Ai microfoni di Fanpage, la showgirl e madre di Alessandro Iannoni, ritiratosi prima per motivi di studio, ha raccontato questa sua seconda esperienza come naufraga e sono emersi retroscena interessanti, tra cui qualcosa di cui il pubblico non era al corrente. Un terribile episodio che ha spaventato sia lei che i compagni d’avventura.

“Ci hanno portati via da lì”: Carmen Di Pietro rivela il terribile episodio accaduto all’Isola dei Famosi

Per Carmen la scelta di prendere parte nuovamente al gioco condotto da Ilary Blasi dopo ben 15 anni non è stata facile, ma il suo agente è riuscito a convincerla. E si è trattato di una mossa vincente perché in effetti la showgirl lucana con la sua simpatia è riuscita a conquistare davvero tutti.

Sicuramente la partecipazione di suo figlio ha rappresentato un punto a suo favore perché il pubblico è rimasto molto colpito dal singolare rapporto tra i due. Insieme hanno saputo emozionarci, commuoverci e farci riflettere e questa è stata senza dubbio la chiave del loro successo.

Come anticipato, nell’intervista a Fanpage, Carmen ha anche raccontato un aneddoto abbastanza inquietante di cui nessuno dei telespettatori era conoscenza. L’Isola era cominciata da tre giorni quando è arrivato un uragano: una di quelle situazioni che in un programma del genere possono verificarsi e di cui ha più volte parlato anche Alvin.

“Ci hanno portati via da lì in un hotel, piangevamo tutti e c’era una specie di tornado”, ha raccontato la Di Pietro. In un momento di tale concitazione, Alessandro le ha detto: “Mamma, ma tu non me l’avevi descritto così”. Istantanea la risposta dell’ex naufraga: “Eh ma quando ho fatto l’Isola l’uragano non c’era”.

Insomma, anche ora che è tornata alla vita di tutti i giorni, la nostra Carmen continua a regalarci delle ‘perle’ indimenticabili!