La casa di carta, brutto incidente per uno dei protagonisti: cos’è successo

Brutto incidente per uno dei protagonisti de La casa di Carta: l’attore lo ha fatto sapere sui social.

La casa di carta è una serie televisiva spagnola che ha avuto un successo pazzesco fin dagli esordi. Il merito si deve alla trama che di scena in scena è diventata sempre più avvincente ma naturalmente anche grazie alla bravura degli attori.

Nelle ultime ore uno dei protagonisti della serie ha avuto un incidente, ed è stato costretto per questo motivo a cancellare alcuni impegni presi in precedenza. E’ stato il diretto interessato a parlarne sui social rivelando cos’è accaduto anche se non ha poi dato ulteriori informazioni al riguardo.

Un brutto incidente ha costretto l’attore spagnolo a cancellare tutti gli impegni presi in precedenza e che si sarebbero dovuti tenere questa estate. L’attore che abbiamo conosciuto nella serie La casa di carta con il personaggio di Denver, lo ha fatto sapere tramite i social, attraverso il suo canale instagram.

Jaime Lorente a quanto pare è stato vittima di un incidente all’occhio. Come fa sapere Fanpage, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo in cui si vede sofferente e abbastanza dispiaciuto anche per il fatto di aver cancellato gli impegni. L’attore però non ha aggiunto maggiori dettagli, quindi non sappiamo come o dove sia avvenuto l’incidente.

Sembrerebbe però che sia accaduto sul set di una nuova collaborazione con Antenna 3. Ma che cosa è successo? Si è lacerato la cornea, come scritto da lui stesso: “Vi raccomando di non tagliare mai la vostra cornea”. Per qualche tempo quindi non potrà svolgere i lavori che aveva deciso di mettere in pratica in estate e proprio per questo Lorente si è mostrato particolarmente abbattuto.

Sappiamo che non è la prima volta che un interprete subisce un incidente sul set di un film, ma è accaduto a numerosi personaggi noti, il mestiere di attore come tutti gli altri lavori non è affatto facile e bisogna sempre stare molto attenti e usare le giuste precauzioni. Non sappiamo cosa sia successo esattamente a Jaime Lorente, o comunque come sia avvenuto l’incidente, dato che si è mostrato soltanto dopo in uno scatto in cui spiegava brevemente l’accaduto.