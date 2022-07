E’ morto il famoso youtuber a 23 anni: struggente video di addio della star del web, scomparso a causa di un tumore.

Una vera star nel mondo dei videogiochi, con più di 10 milioni di followers sul suo canale web. Il famoso youtuber è scomparso a 23 anni a causa di un tumore, diagnosticatogli nell’agosto del 2021.

Prima di morire, il ragazzo ha voluto registrare l’ultimo video per salutare i suoi fan, ringraziandoli per il supporto di questi anni. A condividere il video è stato il padre, che lo ha messo online dopo la morte del ragazzo.

Il noto youtuber è morto a 23 anni: “Sono stati gli anni più felici della mia vita”

“Se state guardando questo video significa che non ci sono più”. Un video straziante, l’ultimo apparso sul canale Youtube di Technoblade, campione del videogioco Minecraft, seguito da milioni di followers. Il ragazzo è morto a causa di un cancro, che ha scoperto di avere nell’estate del 2021, e ha deciso di salutare i suoi fan con un video messaggio condiviso dal papà dopo la sua scomparsa.

Un video in cui Alex, vero nome dello youtuber, si è mostrato per la prima volta davanti alle telecamere: nonostante la popolarità sul web, infatti, il ragazzo non aveva mai svelato la sua identità e il suo aspetto. Il video è stato realizzato con l’aiuto del padre, che rivela che Alex si è spento dopo otto ore dalla realizzazione della clip.

“Grazie per aver supportato i miei contenuti negli anni. Se avessi altre cento vite, penso che che sceglierei Technoblade ogni singola volta, perché questi sono stati gli anni più felici della mia vita. Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso e spero davvero che tutti quanti viviate vite felici, perché vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude”, sono state le ultime, strazianti, parole del 23 enne.

Il video, condiviso sul canale ufficiale del gamer col titolo “So long nerds”, al momento ha raggiunto più di 50 milioni di visualizzazioni e milioni di commenti: in tanti hanno lasciato un ultimo saluto virtuale ad Alex e tanti messaggi di affetto e vicinanza alla sua famiglia.