Nek quasi irriconoscibile: era giovanissimo in questa foto con sua moglie al matrimonio

Sulla cresta dell’onda da circa trent’anni, Nek non dimostra affatto la sua età: questa foto del suo matrimonio vi sorprenderà lo stesso!

Cantante amatissimo, Nek sta conquistando il pubblico anche nelle vesti di conduttore tv: proprio in questo periodo è andata in onda la prima puntata del suo show su Rai Due, Dalla strada al palco di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo.

Artista di grande sensibilità, Filippo Neviani è ad oggi uno dei più grandi esponenti della musica italiana. Bisogna ammettere, però, che neanche come showman se la cava male, anzi. In circa trent’anni, la sua carriera è stata a dir poco eccellente ed è per questo che i suoi tantissimi fan hanno partecipato con sincera preoccupazione all’evolversi delle sue condizioni quando è rimasto vittima di un incidente alla mano.

Anche la sua vita privata ha sempre suscitato grande interesse nel pubblico: felicemente sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, i due sono una coppia molto solida che ha saputo superare anche qualche momento difficile. Proprio come spiega Nek nel post pubblicato qualche tempo fa su Insagram in cui compare giovanissimo insieme alla moglie.

Nek, lo ricordate da giovanissimo? Com’era nel giorno del suo matrimonio

Conosciutisi nella città natale di Nek, Sassuolo, tra il cantante e Patrizia fu un vero colpo di fulmine. La loro è una famiglia ricca d’amore e lo dimostra anche il profondo legame che l’artista ha saputo instaurare con Martina, la figlia che Patrizia aveva già prima di conoscerlo. Ad ingrandire la famiglia è arrivata poi nel 2010 Beatrice, verso la quale Nek sarebbe molto “apprensivo”, secondo quanto rivelato dalla moglie in passato in un’intervista a Visto.

Nella foto con cui Nek ha voluto omaggiare la sua dolce metà in occasione del loro anniversario di nozze, entrambi appaiono davvero molto giovani. Lui all’epoca doveva avere circa 34 anni e bisogna ammettere che anche allora il fascino non gli mancava affatto. Capelli nerissimi a spazzolina, viso completamente sbarbato e occhi magnetici come sempre, Filippo sembra abbastanza diverso, nonostante anche attualmente porti meravigliosamente i suoi 50 anni.

Lui e Patrizia sono davvero il ritratto dell’amore in questa foto, non vi pare?