“Il no make up del giorno”: Miriam Leone mostra il suo viso al naturale

Miriam Leone si mostra a tutti senza trucco e la foto piace molto ai fan: “Il no make up del giorno”.

Miriam Leone è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico. Non ha iniziato subito in questo campo infatti ricorderete che partecipò nel 2008 a Miss Italia, fu ripescata dopo l’eliminazione e ottenne la fascia classificandosi al primo posto.

Sicuramente Miss Italia ha fatto sì che diventasse nota al pubblico. Dopo questa esperienza le porte per lei si sono aperte e ha cominciato con la conduzione fino ad arrivare nel 2010 sul grande schermo e parallelamente anche sul piccolo schermo. Uno degli ultimi film che l’hanno vista protagonista risale all’anno 2021, in cui ha interpretato in Diabolik Eva Kant e in Marylin ha gli occhi neri ha vestito i panni di Clara Pagani.

Oggi è così famosa che anche sui social è seguitissima ed è proprio sul suo canale instagram che pubblica foto e storie, aggiornandolo. In uno scatto di pochi giorni fa l’attrice si è mostrata senza trucco e filtri ed è lei stessa che a corredo dell’immagine lo scrive: “Il no make up del giorno”.

Miriam Leone da qualche mese è convolata a nozze con Paolo Carullo. Sui social ha condiviso alcuni dettagli del grande giorno mostrando la bellezza dell’abito indossato. In un post aveva fatto sapere di aver desiderato per il suo vestito da sposa un velo con il ricamo che richiamasse le spine di grano, un bellissimo simbolo che come dice lo ‘sognava e disegnava nella sua testa fantasticando’.

E quel velo con quel tanto sognato ricamo lei l’ha indossato ed era era proprio bellissima! Miriam sui social è seguita da oltre 1 milione di follower ed è qui che si mostra in molte sfaccettature, anche senza trucco e filtri, come ha fatto pochi giorni fa.

Ha condiviso una foto in cui mostra il suo viso al naturale, dopo aver fatto una doccia. Infatti a corredo scrive: “Il no make-up del giorno”. E’ bella come sempre, l’attrice non ha bisogno di trucchi e accessori per esserlo.