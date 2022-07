Perché Paola Barale non ha avuto figli? È lei stessa a fare chiarezza

Molti si chiederanno perché Paola Barale non ha avuto figli: l’ex volto di Buona Domenica ha raccontato la verità al Corriere della Sera.

Sebbene non lavori in tv ormai da molti anni, Paola Barale continua ad essere amata dal pubblico che, tra gli anni ’90 e i primi 2000, l’ha seguita con affetto nei vari programmi a cui ha preso parte. Anche la sua vita privata ha attirato la curiosità di moltissimi e una delle domande più frequenti che tutti si pongono è come mai Paola non ha avuto figli?

Lo ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale ha analizzato anche altri aspetti della sua vita. Come, ad esempio, il rapporto col denaro o la scelta di abbandonare la tv. E soprattutto un programma come Buona Domenica, di cui è stata presenza fissa dal 1996 al 2001 al fianco di Maurizio Costanzo per poi tornarvi nella stagione 2005-2006. Ancor prima dello storico show domenicale targato Mediaset, tutti la ricordano nel ruolo di valletta al fianco di Mike Bongiorno. Nonostante la sua carriera sembrasse procedere alla grande, la bella piemontese decise di allontanarsi dal piccolo schermo ed oggi lavora più che altro a teatro.

La sua sfera privata è stata spesso sotto i riflettori per le sue relazioni con l’ex ballerino Gianni Sperti e l’attore e modello Raz Degan, entrambi uomini di spettacolo. Con Sperti è arrivata nel 1998 al matrimonio e, dopo il divorzio, è stata per molti anni compagna di Degan. Nonostante abbia vissuto relazioni lunghe ed importanti, Paola non ha avuto figli e al Corriere ha rivelato il motivo della mancata maternità.

Paola Barale spiega perché non ha avuto figli: la showgirl l’ha detto chiaramente

L’ex volto Mediaset ha ammesso che non essere diventata madre è stata una scelta voluta e di sentirsi bene nonostante il passare degli anni forse anche per questo motivo. “Non avendone, mi sento libera di testa”, ha detto.

Sull’abbandono di Buona Domenica, programma grazie al quale nel 1999 vinse il Telegatto come personaggio femminile dell’anno, ha rivelato che anche quella fu una scelta fatta da lei: “Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”.

Sempre molto schietta, Paola ha ammesso di essere consapevole di una cosa in particolare: “Non sarò mai ricca”. Dice infatti di amare la bella vita e che il denaro in alcune situazioni è importante, ma di saper gestire le sue finanze. L’ex valletta di Mike si ritiene soddisfatta del lavoro a teatro, perché questo le permette di mettersi in gioco sempre in maniera diversa a differenza della tv. Che comunque continua a corteggiarla: in questi mesi, ad esempio, si è vociferato di una sua possibile partecipazione come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle che partirà ad ottobre.

Anche voi sperate di vedere Paola in pista?