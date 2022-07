Lo ricordate sul trono di Uomini e Donne? Oggi ha cambiato completamente look: stenterete a riconoscerlo

Lo ricordate sul trono di Uomini e Donne? Oggi ha cambiato completamente look: è irriconoscibile negli ultimi scatti apparsi sui social.

È stato uno dei tronisti dell’edizione 2019/020 di Uomini e Donne. Un’edizione complicata, per via dello scoppio della pandemia e del conseguente lockdown.

Nonostante questo e i mesi di lontananza, Carlo fece la sua scelta, nel giugno del 2020 e iniziò una storia con la sua corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. Una storia, che, però, si è conclusa dopo cinque mesi dall’uscita dalla trasmissione. A distanza da qualche anno del programma, l’ex tronista ha rivoluzionato il suo look: curiosi di scoprire come si è mostrato sui social? Stenterete a riconoscerlo!

Uomini e Donne, Carlo è stato uno de tronisti: oggi ha rivoluzionato il suo look

Drastico cambio look per Carlo Pietropoli, tronista dell’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne. L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi si è mostrato con un aspetto decisamente rivoluzionato rispetto al look proposto in tv. Carlo ha cambiato taglio, accorciando notevolmente la sua chioma, e, soprattutto, ha cambiato colore: l’ex tronista ha detto addio ai suoi capelli scuri, optando per un biondo platino. Curiosi di vedere la ‘trasformazione’? Ecco uno scatto condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram:

Eh si, un cambiamento drastico quello del dj e personal trainer, che aveva già accorciato i capelli da un bel po’, ma ha scelto di dar loro un tocco di colore per l’estate 2022. Un cambio look super apprezzato dai followers, a giudicare dai likes e i commenti ricevuti su Instagram. E voi, ricordate l’avventura di Carlo sul trono di Uomini e Donne?

Cecilia Zagarrigo sta per diventare mamma

L’ex fidanzata di Carlo, corteggiatrice scelta a Uomini e Donne, è in dolce attesa! L’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è incinta del suo primo figlio col compagno Moreno Casamassima, suo amico di vecchia data. I due si mostrano più uniti che mai sui social e non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta: in arrivo una femminuccia!