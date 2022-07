Vanessa Incontrada era giovanissima ai suoi esordi: sapete cosa faceva?

Vanessa Incontrada ha cominciato da giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo: sapete cosa faceva prima del successo?

Negli ultimi mesi abbiamo visto Vanessa Incontrada sul piccolo schermo nella serie Fosca Innocenti, serie trasmessa su canale 5 in quattro episodi dall’11 febbraio 2022. Ha interpretato la protagonista, il vicequestore Fosca; quest’ultima gestisce la proprietà di famiglia ereditata dal padre, possiede un olfatto molto sensibile dote utile nelle sue indagini. Il suo migliore amico è Cosimo, interpretato da Francesco Arca.

E’ così che la serie ha avuto inizio e il suo seguito è stato ricco di colpi di scena. Ha avuto grande successo tant’è che le riprese per la seconda stagione sono già cominciate, nell’aprile 2022. La Incontrada ha vestito in maniera impeccabile i panni della protagonista, coinvolgendoci nelle sue indagini, nelle sue sensazioni ed emozioni, nei sentimenti e immergendoci nelle scene vissute in prima persona da Fosca.

Il talento che l’ha sempre contraddistinta è venuto fuori ancora una volta ed è difficile che ciò non accada perchè Vanessa è eccezionale. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è da collegare a molti anni fa, agli anni della sua giovinezza quando era solo un’adolescente. Sapete come ha iniziato prima di diventare famosa?

Vanessa Incontrada ha iniziato da giovanissima nello spettacolo: sapete cosa faceva prima del successo?

Vanessa Incontrada è una conduttrice, un’attrice ed è una delle showgirl della televisione italiana più amate dai telespettatori. Il suo esordio in televisione, avvenuto più di 20 anni fa, arriva nel programma Super in onda su Italia 1 e in seguito a nuove esperienze, conduce al fianco di Pippo Baudo Sanremo Giovani nel 2001.

Dopo qualche anno arriva anche il debutto come attrice. Abbiamo visto Vanessa recitare sia al cinema che in televisione, come ne Il cuore altrove, primo film da protagonista, Quale amore, Tutte le donne della mia vita, Mi sposo ma non troppo, Tutte lo vogliono, Ostaggi; sul piccolo schermo ha recitato in Un paradiso per due, Benvenuti a tavola 2-Nord vs Sud, Un’altra Vita, Don Matteo 10, Non dirlo al mio capo, Scomparsa, Come una madre, Fosca Innocenti e la lista è lunga. In tv ha anche partecipato a tanti programmi, come conduttrice, giurata o ospite. Oggi vanta una grossa carriera ma sapete come ha iniziato?

Vanessa Incontrada era giovanissima quando ha esordito nello spettacolo lavorando come modella. Non potevamo credere diversamente dato che la sua bellezza non è mai passata inosservata.