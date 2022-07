Andrea Delogu, spunta il selfie senza trucco: com’è completamente al naturale

Andrea Delogu è una stella della tv ed è molto seguita sui social: sul suo profilo Instagram si è mostrata anche senza trucco, l’avete vista?

Fascino da vendere, presenza scenica e una storia capace di catturare l’interesse del pubblico: sono queste le doti che negli ultimi anni hanno permesso ad Andrea Delogu di diventare uno dei volti giovani della tv più apprezzati. Da Letteronza di Mai dire domenica a conduttrice di vari programmi televisivi e radiofonici, per lei il passo è stato breve.

In queste settimane la vedremo al fianco dell’amico e collega Stefano De Martino sul palco del Tim Summer Hits, la cui prima puntata è andata in onda giovedì 30 giugno su Rai Due. Un’ulteriore occasione per la bella 40enne di dimostrare tutto il suo talento. E poi, con la sua passione per la musica, chi più di lei poteva guidare un festival di questo tipo che riunisce gli artisti più gettonati del momento?

Come donna di spettacolo, Andrea è molto ammirata anche per i suoi look, a dire il vero caratterizzati da uno stile mai banale e capaci di renderla sempre unica. Non c’è da stupirsi quindi se anche sui social è molto seguita. Il suo profilo Instagram pullula di scatti originali e anche ironici, dove si può apprezzare appieno tutto il suo magnetismo.

Tra le tante foto che Andrea condivide con i follower, non abbiamo potuto fare a meno di notare un suo selfie in cui appare completamente senza trucco: vogliamo mostrarvelo, siamo certi che quel ‘dettaglio’ vi balzerà all’occhio!

Andrea Delogu senza trucco: la foto che non vi aspettate

Nonostante la sua vita non sia stata di certo semplicissima a cominciare dall’infanzia trascorsa nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si sono incontrati ed innamorati, la ‘rossa’ più famosa della tv conserva un’ironia che la rende davvero irresistibile agli occhi dei fan.

Ne è prova il suo profilo Instagram dove non perde occasione per mostrarsi anche in una veste molto allegra e spiritosa. Tempo fa, la conduttrice ha postato una serie di foto che la ritraggono con espressioni un po’ insolite o addirittura con la maschera di bellezza sul viso. Nella didascalia ha scritto: “I selfie del mese. Nuova rubrica. Non si butta via niente”, alludendo molto probabilmente al fatto di essere in una versione più ‘casalinga’ che raramente vediamo sui social.

Impossibile non fare caso alla sua bellezza in versione ‘acqua e sapone’: come mostra chiaramente questo selfie, la Delogu è incredibilmente affascinante anche così, non trovate?