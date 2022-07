La bellezza al naturale di Cristina D’Avena: si mostra senza trucco e filtri

Cristina D’Avena si mostra sui social senza trucco e filtri, è bellissima anche al naturale!

Parlare di Cristina D’Avena vuol dire esplorare un vasto mondo perchè dall’esordio ad oggi ne ha fatta di strada. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi. Lei che è la più brava interprete di sigle di cartoni animati ha iniziato proprio così, a 17 anni, incidendo la sua prima sigla.

In questi anni ha spaziato anche in ambiti diversi, lavorando come attrice e conduttrice televisiva. In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair aveva raccontato che in realtà il canto per lei e la sua famiglia era all’inizio solo un Hobby, infatti suo padre aveva il desiderio di poter vedere sua figlia medico. Cristina ai tempi si iscrisse all’università ma un particolare episodio le fece capire che in realtà la sua strada non era quella.

E la sua strada è quella che noi conosciamo e che l’ha portata sull’onda del successo. Grazie ai suoi brani è diventata così amata che ancora oggi, a distanza di anni dalla pubblicazione delle prime sigle di cartoni, queste sono ascoltatissime, dai piccini ma anche dai grandi. La popolarità è giunta anche sui social dove è seguita da oltre 500 mila follower. Curiosando tra le migliaia di immagini condivise abbiamo recuperato una in cui appare senza trucco e filtri, voi l’avete mai vista?

Cristina D’Avena bella come sempre senza trucco e filtri: eccola in uno scatto social

Cristina D’Avena è la maggiore interprete di sigle di Cartoni animati, è una cantante ma anche un’attrice e una conduttrice televisiva. In ogni ambito ha sempre riscontrato grande successo. Oggi il pubblico la ama, tanto da seguirla anche sui social.

Sono oltre 500 mila i seguaci sul suo canale instagram, canale che aggiorna con la pubblicazione di foto e storie. Cristina si mostra in tutte le sfaccettature, anche senza trucco e filtri.

Ecco la foto in cui appare in tutta la sua naturale bellezza. Sembrerebbe che l’immagine sia stata scattata appena sveglia. Risale al marzo del 2021, giorno di pubblicazione. E’ Bella anzi bellissima anche senza make up! E’ lei stessa che tra gli hasthag pone le parole niente make up e filtri.