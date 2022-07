Chi è il compagno di Alfonso Signorini: una carriera eccezionale, di cosa si occupa

Vi siete mai chiesti chi sia il compagno di Alfonso Signorini? Una carriera eccezionale: non immaginereste di che cosa si occupa.

È tra i conduttori più amati di questi ultimi tempi, Alfonso Signorini! Sul piccolo schermo con il GF Vip, il giornalista e direttore del settimanale ‘Chi’ ha saputo prendere in mano le redini del famoso reality e ne è uscito vincitore indiscusso.

Siete pronti ad una nuova edizione del GF Vip? Tra qualche mese, Alfonso Signorini ne sarà nuovamente al suo timone. E, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal web, sembrerebbe che sia in arrivo qualcosa di super. In attesa di scoprire chi varcherà la porta rossa – anche se, a quanto pare, si parla già di un ‘ex fidanzato’ famosissimo – vogliamo scoprire tutto quello che c’è da sapere sul condottiero del reality. Recentemente, come ricorderete, vi abbiamo raccontato un triste ricordo legato alla sua infanzia. Se vi chiedessimo, invece, se sapete chi è il suo compagno, ci sapreste dare una risposta? I due, a quanto pare, fanno coppia fissa da tantissimo tempo, ma di che cosa si occupa colui che ha rubato il cuore del buon Signorini? Scopriamolo insieme.

Sapete di che cosa si occupa il compagno di Alfonso Signorini?

Siete convinti di conoscere ogni cosa su Alfonso Signorini? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso! Cosa sapete, ad esempio, sulla sua vita privata e, soprattutto, sul suo compagno? In diverse occasioni, il conduttore del GF Vip – la cui data d’inizio della nuova edizione è stata fissata per inizio Settembre – ha raccontato quanto sua madre fosse particolarmente legata a lui, ma cosa sappiamo sul suo conto? Forse non tutti lo sanno, ma l’uomo che sta accanto al buon Signorini da più di 10 anni si chiama Paolo Galimberti! Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Come darvi torto: si parla di uomo la cui carriera è davvero eccezionale!

Nato nel 1968, Paolo Galimberti vanta di una carriera di tutto rispetto! Famoso imprenditore italiano, nel 2004 entra a far parte di un’organizzazione europea che si occupa di rappresentare i diversi settori del commercio. Dal 2010 al 2012, inoltre, è stato consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Credete che sia finita qui? Nient’affatto! Il buon Galimberti ha un passato anche nella politica! Dopo essere stato eletto senatore per la circoscrizione Lombardia, diviene segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo. Ed, infine, nello stesso anno diventa Vice presidente tesoriere in Lombardia col partito Forza Italia.

Insomma, un curriculum decisamente stellare!