Chiara Ferragni e Fedez, vacanza tra lusso e relax: quanto costa una notte nella masseria in Salento

Chiara Ferragni e Fedez hanno conciliato lavoro e relax recandosi in vacanza in Salento, ma quanto costa la masseria in cui hanno alloggiato?

Se il caldo torrido di questi giorni vi sta stressando più del solito e siete costretti magari a restare in città per via di impegni lavorativi o di altro genere, sappiate che basta dare una sbirciatina ai social di Chiara Ferragni e suo marito Fedez per sentirvi immersi totalmente in un’atmosfera paradisiaca.

La coppia italiana più famosa del web non smette mai di far sognare i milioni di follower che la segue da anni con gli scatti dei suoi tanti viaggi e bisogna ammettere che riesce a deliziare gli occhi di tutti. Location davvero esclusive in cui non mancano dettagli super lusso fanno spesso da sfondo alle foto che ritrae l’allegra famigliola.

Soprattutto quest’anno non è stato facile per Fedez perciò non può che farci piacere che stia cercando di lasciarsi alle spalle il bruttissimo momento della scoperta della malattia e godersi sole, mare e relax con la sua Chiara. Lo scorso weekend i due sono stati in Salento, precisamente ad Otranto ed hanno alloggiato in una struttura che è un vero gioiello. Eccovi qualche dettaglio e il costo di una notte in questa location così particolare.

Chiara Ferragni in vacanza con Fedez e alcuni amici famosi: i dettagli della masseria in Salento

Come certamente saprete, Fedez è attualmente impegnato con le varie tappe del Radio Norba Battiti Live insieme a Tananai ed al produttore Davide Simonetta. L’evento musicale estivo si svolge appunto in Puglia, quindi il rapper ha voluto conciliare piacere e dovere trascorrendo qualche giorno nella rinomata zona turistica.

La Masseria Prosperi è la struttura scelta dai Ferragnez: il costo di una notte in una suite in estate arriva anche a 422 euro, ma la celebre coppia ha affittato tutta la villa di cui non conosciamo la cifra esatta.

Come si legge sul sito della masseria, per prenotare è necessario compilare un modulo. Successivamente lo staff invia ai potenziali clienti un preventivo della vacanza.

Un vero Paradiso, siete d’accordo?