Com’è l’attrice interprete di Jeanette in Terra Nostra: dopo più di 20 anni è difficile riconoscerla

Ecco com’è oggi l’attrice che ha interpretato Jeanette in Terra Nostra: dopo più di 20 anni l’avreste riconosciuta?

Terra Nostra è una telenovela argentina andata in onda nel 2000; la storia parte dal 1888 su una nave di emigrati diretta in Brasile dove si incontrano Giuliana e Matteo. Tra i due scoppia la passione e la giovane resta incinta ma lo scopre soltanto dopo. Quando arrivano al porto di Santos si perdono.

Matteo viene reclutato nella fazenda del Signor Gumercindo e della sua famiglia, formata da sua moglie e le due figlie, mentre Giuliana viene accolta in casa dal banchiere Francesco Magliano, un amico di suo padre che la tratta come una figlia. Ma se da una parte c’è un affetto quasi paterno in men che non si dica si aggiunge la perfidia della moglie del banchiere, Jeanette. Quest’ultima, quando Giuliana dà alla luce il bambino dopo aver sposato suo figlio Massimiliano per dovere nei confronti della famiglia che l’ha aiutata, approfittando della perdita di sensi della giovane, fa portare il bambino in un orfanotrofio facendole credere che fosse nato morto.

La madre di Massimiliano nella storia di Terra Nostra ha avuto un ruolo importante, sempre pronta a rovinare tutto con le sue menzogne e ad utilizzare ogni mezzo per mettere in atto i suoi piani. Ecco, a distanza di più di 20 anni, com’è l’attrice che l’ha interpretata?

Ha interpretato Jeanette in Terra Nostra: ecco com’è l’attrice dopo 20 anni

Jeanette in Terra Nostra è la madre di Massimiliano, l’uomo che si innamora della protagonista, e moglie di Francesco Magliano, il banchiere che tratta Giuliana come una figlia dopo averla accolta in casa sua.

I piani della moglie dell’uomo sono sporchi, lei non avrebbe mai voluto vedere suo figlio al fianco di Giuliana, già incinta di un altro uomo. Questa telenovela è andata in onda circa 22 anni fa. E’ passato molto tempo da allora, ci chiediamo, come sarà oggi l’attrice che ha portato in scena Jeanette?

Eccola oggi! Di origini brasiliane, Angela Vieira è nata a Rio De Janeiro nel 1952. In questo scatto possiamo notare com’è cambiata, naturalmente sono passati molti anni e il cambiamento è evidente. Quando entrò a far parte del cast di Terra Nostra aveva circa 48 anni. Il ruolo di Jeanette l’ha resa famosa non solo in Brasile dove è stata prodotta la telenovela ma in molti paesi del mondo dove fu trasmessa.