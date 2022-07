Com’è la nuova casa di Francesca Ferragni: tutti i ‘dettagli’ che vi sono sfuggiti

Com’è la nuova casa di Francesca Ferragni: ecco tutti i ‘dettagli’ che non potete perdervi.

Francesca Ferragni è da poco diventata mamma, il 22 giugno 2022 ha dato la lieta notizia sui social, pubblicando uno scatto insieme al futuro marito e al piccolo appena nato: “Benvenuto al mondo Eduardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, aveva scritto a corredo.

Il padre del bambino è Riccardo Nicoletti. Francesca e il suo compagno sono insieme da molti anni e presto diventeranno marito e moglie dato che lui le ha fatto la proposta di matrimonio qualche mese fa. La coppia vive insieme a Milano, in un bellissima casa di cui possiamo intravedere alcuni spazi dal profilo instagram della sorella di Chiara Ferragni.

La nuova casa di Francesca Ferragni: questi ‘dettagli’ non potete perderveli

Rispetto a Chiara Ferrragni e Valentina, Francesca non è vicina al mondo dello spettacolo, infatti lei è una odontoiatra, stessa professione anche del padre. Da circa due settimane, è diventata mamma per la prima volta dando alla luce il piccolo Eduardo, nato dall’amore con il suo compagno Riccardo Nicoletti.

La coppia è pronta alle nozze, di cui ancora non si conosce la data. Vivono insieme a Milano in una casa molto bella, dalle foto instagram pubblicate da Francesca, possiamo vedere alcuni spazi. Partiamo dal fatto che in questi mesi ci sono stati dei piccoli cambiamenti, naturalmente anche l’arrivo di un figlio ha spinto la coppia a decidere di cambiare un po’ gli spazi e gli arredamenti.

Questa dovrebbe essere la cucina, dove notiamo i colori, non molto accesi, sul bianco e sul beige scuro in alcuni tratti. La semplicità sicuramente regna infatti non ci sono particolari ‘forzature’.

Qui vediamo insieme Francesca e Riccardo quando ancora mancava qualcosa. Infatti in basso al post lei aveva scritto: “Manca ancora qualcosa, ma è già casa”. A quanto pare nell’abitazione della coppia il bianco prevale e c’è il pavimento di parquet.

Questa è la camera del piccolo Eduardo che al tempo di pubblicazione della foto ancora doveva nascere: “Esplorando la futura cameretta”. Notiamo ampie finestre dove entra una grande luminosità, le pareti sembrerebbero sul giallo, anche se potrebbero essere bianche ma data la luce interna nello scatto potrebbero aver dato un colore diverso, di riflesso. C’è nuovamente il parquet. Questi ovviamente sono solo dettagli ma quello che notiamo è la semplicità di tutta la casa.