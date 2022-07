Cristina Marino e Luca Argentero, com’è scattata la scintilla: “Quando ho aperto il frigorifero…”

Cristina Marino e Luca Argentero, sapete com’è scattata la scintilla? Lo racconta l’attrice: “Quando ho aperto il frigorifero”.

Cristina Marino e Luca Argentero sono una coppia affiatatissima e molto innamorata, basta vedere i meravigliosi scatti sui social in cui si mostrano insieme in teneri momenti. L’anno scorso la coppia è convolata a nozze e Cristina aveva pubblicato un’immagine bellissima in cui si davano un bacio d’amore.

In basso al post aveva scritto: “Mr&Mrs Argentero”, raccontando che aveva sognato molte volte quel giorno, desiderava una vera festa d’amore e che neanche nei sogni più belli l’aveva immaginata poi com’è stata: “In un bosco, come nelle vere favole, sotto gli occhi delle persone più intime ci siamo promessi amore per sempre”. E ad un anno dal sì entrambi sui social hanno voluto regalare qualche minuto a quel momento. In particolare l’attrice ha dedicato particolare attenzione, ricordando il suo papà scomparso qualche mese fa e che nel giorno delle nozze ha festeggiato la gioia di vedere sua figlia sposata.

Cristina e Luca sono insieme da diversi anni, ma sapete come è scattata la scintilla? In una vecchia intervista lei ha raccontato un inedito episodio.

Cristina Marino e Luca Argentero, com’è scattata la scintilla: l’attrice racconta un inedito episodio

E’ una delle coppie più belle della televisione italiana, Cristina Marino e Luca Argentero sono sposati da un anno e hanno una figlia piccola, Nina Speranza, nata nel 2020. Sono molto uniti e anche sui social, dove i loro profili sono seguitissimi, si mostrano spesso insieme in bellissime immagini di famiglia.

In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair Cristina ha raccontato il suo amore con l’attore rivelando anche che c’è stato un ‘episodio’ in particolare a far scattare la scintilla. L’attrice aveva raccontato che Luca è uno sportivo come lei e che non patisce la sua personalità ‘iperattiva’, anzi, ha capito come mettersi in contatto con lei, come poterla in qualche modo gestire: “Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

Ed ecco che poi alla domanda su cosa abbiano in comune che lei ha rivelato un episodio cruciale. “Mi sono detta ‘sì, è lui’, la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io, hamburger vegetali, zenzero, lime. E’ stato fantastico”. Ebbene, in quel momento Cristina ha capito che era l’attore era ‘lui’, la persona giusta: l’avreste mai immaginato?