Doc Nelle tue mani, l’attrice è quasi irriconoscibile: cambio look drastico

L’amatissima attrice di Doc – Nelle tue mani stupisce tutti con un drastico cambio look, si è mostrata così: quasi irriconoscibile!

E’ sicuramente una delle fiction più amate dell’annata 2020. Doc-Nelle tue mani è la fiction più seguita dell’anno. Solamente meno di 2 mesi fa è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione dell’amata fiction che ci ha letteralmente conquistati.

Tra i protagonisti presenti nel cast di attori, non solo l’amatissimo Luca Argentero ma anche una delle attrici che è stata al centro della storia anche nella prima stagione. Dopo che è calato il sipario sulla seconda stagione della fiction, l’attrice ha deciso di darsi un nuovo look, ed il modo in cui si è mostrata ci ha praticamente spiazzati. E così, è dal suo profilo Instagram che vediamo l’incredibile e drastico cambio look che per un’istante l’ha resa irriconoscibile ai fan! Chi è la misteriosa attrice di Doc-Nelle tue mani che ha ceduto al cambio look? Al via la toto scommessa!

Dopo Doc-Nelle tue mani 2, l’amatissima attrice ci stupisce con il cambio look: com’è adesso

E mentre attendiamo, trepidanti, succosissime notizie in merito alla terza stagione di Doc-Nelle tue mani, l’amatissima attrice Matilde Gioli ha deciso di stupirci tutti con un cambio look che l’ha resa quasi irriconoscibile.

Chi su Instagram abbia guardato il suo profilo in queste ultime settimane, avrà sicuramente fatto caso ad uno scatto praticamente diverso dal solito nel quale l’attrice mostrava un dettaglio nuovo nel suo hair look. Bella come sempre, anzi bellissima. Occhi azzurro cielo ed un volto incantevole, anche nella versione bianco e nero, Matilde Gioli ci conquista e soprattutto a lasciarci a bocca aperta è il suo drastico cambio look. Ecco come si è mostrata sui social.

“MAYA”: è ciò che ha scritto nella didascalia della foto che vediamo e che rappresenta forse un nuovo personaggio che l’attrice dovrà interpretare? Con un look decisamente diverso da come siamo abituati a vederla sugli schermi, con una elevata probabilità la splendida attrice ci stupisce con il suo hair look. Rasta conosciuti anche come dreadlock sono delle ciocche di capelli annodate tra loro. Con questo nuovo look probabilmente l’attrice è pronta a vestire i panni di un nuovo personaggio che vedremo presto sui nostri schermi? Siamo curiosissimi di saperne di più!