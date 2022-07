È il simpatico Dustin in Stranger Things, ma non tutti conoscono questo retroscena: impensabile!

Veste i panni di Dustin in Stranger Things, ma non tutti conoscono questo retroscena che abbiamo appena scoperto: impensabile!

Il fenomeno Stranger Things continua a conquistare tutti. Attualmente in onda su Netflix con la quarta stagione, la serie tv si riconferma tra le più viste di questi ultimi mesi. Pensate, persino Bridgerton non è riuscito a conquistare questi numeri!

Tutti impazziscono per Stranger Things e in tantissimi si chiedono qualche cosa in più sulla serie tv, ma anche sui suoi protagonisti. Vi ricordate il mostro Tecna? Proprio recentemente, vi abbiamo svelato un retroscena davvero assurdo su questa ‘creazione’. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sono davvero tantissime le persone che adorano il personaggio di Dustin nella serie tv e che si chiedono qualche cosa in più sul suo conto. Ad esempio, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo impensabile retroscena che anche noi abbiamo appena scoperto. Siete talmente curiosi che non vedete l’ora di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Conoscevate questo impensabile retroscena su Dustin di Stranger Things?

Non c’è nessuno che non impazzisca per Stranger Things e che sia stato totalmente rapito da Dustin e il suo personaggio. Entrato a far parte del cast della famosa serie tv dal 2016, l’attore statunitense continua ad essere uno dei suoi protagonisti indiscussi. Siamo certi, però, che nonostante l’incredibile successo riscontrato dalla serie tv, non tutti sono a conoscenza di questo retroscena.

Oggi il giovane Gaten Materazzo è famosissimo, ma non immaginereste mai com’è iniziata la sua carriera in questo mondo. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il giovane attore abbia iniziato a muovere i primi passi per puro caso. Si legge, infatti, che stesse accompagnando sua sorella a fare un provino quando il produttore fu immediatamente rapito da lui e gli chiese se avesse voluto recitare. Da quel momento, poi, è tutto cambiato! Insomma, un chiaro segno del destino, non c’è che dire.

Se lo scoprire la mamma di Robin vi ha lasciato a bocca aperta, qual è stata la reazione nell’apprendere questo impensabile retroscena? Immaginiamo che anche voi siate rimasti sorpresi. D’altra parte, come darvi torto!