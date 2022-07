“Ero un ragazzino obeso”: oggi è famosissimo e completamente diverso

Oggi è famosissimo e completamente diverso, ma solo ora ha raccontato di essere stato un ragazzino obeso: sapete di chi parliamo?

Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si è lasciata andare il famoso cantante a Il corriere della sera – proprio come ha fatto recentemente Cristina D’Avena, lasciandosi andare ad una triste confessione del passato. In quest’occasione, la voce di un vero e proprio tormentone estivo ha parlato della sua carriera, ma anche un aspetto del tutto inedito di sé.

Ad oggi famosissimo, sembrerebbe che abbia da sempre avuto la passione per la musica. Terminati i suoi studi liceali, il cantante ha raccontato a Il corriere della sera di aver abbandonato l’università di architettura e di essersi subito dedicato alla musica. Dopo quel momento, da cosa nasce cosa: ha partecipato al Festival di Sanremo, ha conquistato il terzo posto con un suo nuovo singolo, attualmente i suoi concerti sono in sold out ed è la voce dell’estate. Insomma, cosa volere di più dalla vita?! Nonostante questo successo incredibile, però, siamo certi che non tutti conoscono un lato inedito di sé. A Il corriere, infatti, il cantante ha raccontato di quando da ragazzino era obeso e di come venisse preso in giro dai suoi compagni. Lo avreste mai immaginato?

Da ragazzino obeso a volto amatissimo e completamente diverso: è proprio lui

Seppure non sia riuscito ad accaparrarsi la vittoria al Festival di Sanremo, la manifestazione canore è stata ugualmente un ottimo trampolino di lancio per il giovane cantante. È proprio dopo la sua partecipazione all’Ariston, infatti, che ha cavalcato la cresta dell’onda e continua a farlo ancora adesso. Attualmente, in radio con un tormentone estivo, ma anche una canzone tutta sua, il cantante si appresta a diventare una delle voci più affermate della musica italiana. Parliamo proprio di lui: Tananai!

Oltre a parlare della sua carriera e della sua famiglia, Tananai – di cui vi abbiamo spiegato cosa significa il suo pseudonimo – ha raccontato di essere stato un ragazzino obeso. “In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82”, ha raccontato, sottolineando quanto oggi sia completamente diverso. Un cambiamento davvero clamoroso e che – come raccontato – ha comportato “qualche spintone o qualche battuta”, ma non bullismo vero e proprio. “Niente in confronto ai tweet di Sanremo”, ha ironizzato.

Vi sareste mai immaginati un retroscena del genere?