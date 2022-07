Gf Vip, l’ex concorrente cerca lavoro pubblicando questo messaggio sui social

L’ex concorrente del GF Vip cerca lavoro ed ha scelto di condividere questo messaggio sul suo canale social: le sue parole.

Sono davvero dei tempi duri, quelli che tutti noi stiamo vivendo in questi ultimi anni. Se da una parte c’è l’emergenza Coronavirus che continua ad attanagliare la vita di ciascuno di noi, dall’altra c’è un problema che continua ad essere una costante per tutta la società e che, soprattutto, in questi ultimi anni è aumentata sempre di più. Stiamo parlando proprio della disoccupazione!

È proprio in merito a questo argomento, tra l’altro caro a tutti, che l’ex concorrente del GF Vip ha condiviso un lungo messaggio sul suo canale social ufficiale. Sfruttando la sua popolarità, l’ex amatissimo volto della tv italiana ha scelto di utilizzare il suo profilo Instagram per cercare lavoro. Già in precedenza, l’ex gieffino aveva dichiarato di avere un impiego, ma di non riuscire più a sostenere quei ritmi di vita. Adesso, a distanza di anni, ha dichiarato di avere un grande sogno nel cassetto. “Io sono qui, pronto, voglioso e carichissimo”, ha iniziato a dire. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

GF Vip, l’ex concorrente cerca lavoro: cosa ha detto su Instagram

Soltanto poco tempo vi abbiamo parlato dell’appello che l’ex concorrente del Grande Fratello ha lanciato sul suo canale Instagram. “È da un anno che non lavoro”, ha asserito l’opinionista di diversi salotti televisivi sul suo profilo, catturando l’attenzione di tutti. A distanza di giorni da queste parole, ne arrivano altre. Dopo aver preso parte a diverse trasmissioni televisivi, l’ex concorrente del GF Vip è ritornato a svolgere la sua vita di sempre, ma adesso è pronto a cambiarla una volta per tutte. “Ho il desiderio di iniziare una nuova carriera da allenatore”, ha iniziato a dire, mostrando il patentino acquisito nel 2006.

Dopo aver detto ‘addio’ al mondo della tv, quindi, l’ex concorrente del GF vip cerca lavoro nell’ambito che più gli piace: il calcio! D’altra parte, lui è stato un grande calciatore! Sapete di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Sossio Aruta! L’ex cavaliere di Uomini e donne, infine, ha riferito di vivere attualmente in Puglia, ma di essere disposto a girare l’Italia pur di lavorare.

Verrà accolta la sua richiesta, secondo voi? Noi gli auguriamo proprio di si!