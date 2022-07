Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e quella scelta di un “investimento alternativo”, cosa fece

Reduce dalla vittoria alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in passato fece un “investimento” particolare.

Incoronato “re” dell’ultima edizione andata in onda de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis sta riassaporando il ritorna alla normalità dopo l’esperienza tanto intensa vissuta in Honduras. L’attore ne ha parlato al Corriere raccontando anche altri retroscena sulla sua vita prima di partecipare al reality.

Come aveva già accennato nel programma, anche al noto quotidiano Vaporidis ha ammesso che la decisione di lanciarsi in quest’avventura non è stata facile visto che era stato sempre molto diffidente verso questo genere di trasmissioni. In un reality, è quasi impossibile riuscire a tutelare la propria privacy, cosa a cui Nicolas ha sempre tenuto moltissimo. Poi però ha iniziato a guardare le cose da un altro punto di vista: “Dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte“.

Diventato famoso per aver recitato nel film Notte prima degli esami, l’artista romano conobbe un grandissimo successo negli anni Duemila. Poi c’è stato un momento di ‘stop’ al quale però sembra aver reagito con maturità e consapevolezza: “Il lavoro dell’attore è come una giostra, come stare sulle montagne russe, salite importanti e discese repentine. Ma sono sempre più innamorato del cinema”. Fu allora che prese una decisione inaspettata. Vediamo cosa ha rivelato.

Nicolas Vaporidis prima de L’Isola dei Famosi: il retroscena che pochi conoscono

Quando era all’apice della popolarità, il vincitore de L’Isola Dei Famosi 16 aveva appena 24 anni: “Non sono stato per nulla capace di gestire il successo” ammette, spiegando che a quell’età non era pronto come non lo sarebbe stato nessun altro.

Trovandosi quindi in un momento di bassa fortuna lavorativa, Nicolas si trasferì a Londra. Tiene a precisare però che non si trattò di una ‘fuga’: “Nessuna fuga, facevo da tempo avanti e indietro con Londra”. Ciò che quasi nessuno immagina è che nella capitale inglese Nicolas decise di lanciarsi in un’altra sfida: aprì un ristorante, che definisce “un investimento alternativo”. Il locale si chiama Taverna Trastevere London e vi si mangiano piatti tipici della cucina romana.

Con Londra, a quanto pare, ha un legame particolare: come rivelato da lui stesso durante la permanenza a L’Isola, la sua attuale fidanzata, Ali, vive proprio lì.