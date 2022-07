La dottoressa Pimple Popper, drammatica scoperta per Lattyse: non l’avrebbe mai detto, choc pazzesco

Drammatica scoperta per Lattyse a La dottoressa Pimple Popper: non avrebbe mai immaginato una cosa del genere, uno choc pazzesco.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso delle diverse edizioni de La dottoressa Pimple Popper, questa di Lattyse è tra le più sconvolgenti! Certo, anche quella di Reggie o di Matthew non scherzano mica, ma siamo certi che la giovane paziente di Sandra Lee non si sarebbe mai aspettata una diagnosi del genere.

Mamma e moglie a tempo pieno, Lattyse ha raccontato di quanto la sua vita sia completamente diversa da quella delle altre ragazze della sua età. Sin dalla nascita, la giovane ha raccontato di avere un bozzo sul sopracciglio, diventato col passare degli anni sempre più grande. All’età di 13 anni – come raccontato dalla diretta interessa – Lattyse ha scelto di recarsi da un dottore, ma non ha ricevuto una piacevolissima notizia. Dopo aver saputo che l’escrescenza non era altro che una cisti dermoide, ha scoperto che se avessero proceduto con l’operazione, avrebbero dovuto ricostruire l’osso della fronte. Uno shock pazzesco, quindi, e che ha spinto la donna ad abbandonare il pensiero di poter rimuovere la cisti. A distanza di anni da questo primo consulto medico, però, Lattyse si è resa conto che non poteva andare avanti così ed ha scelto di rivolgersi alla famosa dermatologa. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme!

Choc pazzesco per Lattyse a La dottoressa Pimple Popper: scoperta drammatica

Sin da subito, la cisti di Lattyse è apparsa completamente diversa dalle altre. Data la sua posizione, la dottoressa Pimple Popper le ha immediatamente detto che c’era ben poco da fare. La cisti dermoide, in sé e per sé, non è nulla di grave, ma potrebbe portare alcune complicazioni per la rimozione. Se, aspirandolo, fosse uscito del liquido giallo, significa che all’interno della protuberanza vi era del liquido cerebro-spinale. E che, quindi, non avrebbe potuto affatto procedere con l’operazione. Com’è andata a finire? Drammatica scoperta per Lattyse: la cisti conteneva il liquido che le aveva già citato la dottoressa. Pertanto, è stato necessario dapprima procedere con i dovuti controlli e poi capire cosa fare.

Dopo aver fatto analizzare il liquido ed aver sottoposto la paziente ad una TAC, la dottoressa ha scoperto di che cosa si trattava. La cisti, seppure in una posizione piuttosto complicata, non era affatto all’interno del cervello e si poteva rimuovere senza problemi. L’operazione per la rimozione è stata piuttosto complicata, è vero, ma ancora una volta Sandra Lee ha registrato un successo impressionante.

Dopo il programma, la vita di Lattyse è cambiata per sempre.