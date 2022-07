Lei cantante, lui attore: entrambi famosissimi, presto si sposeranno!

La nota cantante ed il celebre attore starebbero per convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto.

La vita delle star è senza alcun dubbio affascinante, ma quasi sempre il successo è inversamente proporzionale alla privacy che si riesce a mantenere nel momento in cui si diventa dei personaggi pubblici. Eppure, se proprio si vuole, proteggere almeno una parte della propria sfera privata si può.

Lo avrebbero dimostrato una cantante ed un attore di fama internazionale, insieme da tempo, che a quanto pare starebbero per pronunciare il fatidico “sì” senza dare troppo nell’occhio. Lo rivela The Sun, che parla anche di una proposta di nozze avvenuta senza clamori e lontano da occhi indiscreti.

La coppia in questione è quella formata dalla bellissima Taylow Swift e da Joe Alwyn, che abbiamo visto recitare in diversi film tra cui Boy Erased e Maria Regina di Scozia e nella serie Conversations with friends. L’amore tra i due è nato nel 2017 ed ora starebbero per compiere il grande passo, stando a ciò che rivela il tabloid inglese.

Taylor Swift e Joe Alwyn sorprendono tutti: la cantante e l’attore vicini al matrimonio

Da quando la loro relazione è venuta alla luce, Taylor e Joe hanno sempre preferito tutelare il loro rapporto evitando di apparire spesso insieme pubblicamente o sui social. La proposta di matrimonio ci sarebbe già stata e per l’occasione sarebbe stata organizzata anche una grande festa. I futuri sposi però avrebbero preferito mettere al corrente della notizia solo gli amici più cari.

Una fonte a loro vicina ha inoltre rivelato a The Sun che il giorno della cerimonia non presente alcuna testata giornalistica: “Sarà una cosa semplice ed elegante proprio come loro”.

La Swift e Alwyn sono entrambi giovani, ma vantano già una carriera di tutto rispetto. Nel 2018, Forbes attribuì alla bella cantautrice, all’epoca 29enne, un patrimonio di oltre 320 milioni di euro. Di due anni più giovane della fidanzata, anche Joe ha già raccolto parecchie soddisfazioni professionali ottenendo ruoli importanti e vincendo il premio come miglio rivelazione maschile al Festival di Cannes.

Per ora nessuno dei due fidanzati ha smentito né confermato l’indiscrezione lanciata da The Sun, ma continueremo a tenervi aggiornati su questa splendida coppia!