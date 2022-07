Maria De Filippi, cosa succedeva nella sua famiglia e come la chiamava suo padre

Maria De Filippi svela cosa succedeva nella sua famiglia e come la chiamava suo padre: il retroscena che in pochissimi conoscono.

Tra le più grandi conduttrici di sempre, c’è proprio lei: Maria De Filippi! Esordita sul piccolo schermo dopo aver ultimato i suoi studi ed aver già debuttato nel mondo del lavoro, la conduttrice si è immediatamente contraddistinta da tutte le sue colleghe. E facilmente ha cavalcato la cresta dell’onda.

Oltre l’immensa professionalità, la chiave del successo di Maria De Filippi è proprio l’incredibile capacità di ascoltare. E programmi come C’è posta per te, ma anche Amici o Uomini e donne, ce ne danno ampia conferma! Si tratta, quindi, di una dote che non tutti hanno hanno, ma che rende l’amatissima conduttrice unica e speciale agli occhi di molti. Vi siete mai chiesti, però, come faccia la regina di Mediaset ad esserne così capace? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Il corriere della sera del 2016, sembrerebbe che il motivo bisogna andare a rintracciarlo nella sua famiglia. “Ero la seconda…”, ha iniziato a raccontare, spiegando il nomignolo che le aveva dato suo padre in merito.

Sapete come Maria De Filippi era chiamata da suo padre?

Non è assolutamente la prima volta che viene sottolineata l’incredibile empatia che Maria De Filippi ha nei confronti delle persone che conosce o delle storie che racconta. Proprio Luciana Littizzetto lo ha confermato, ricordate? A quanto pare, però, sembrerebbe che questa dote d’ascolto provenga proprio dalla sua famiglia. Nel 2016, a Il corriere della sera, la regina di Mediaset ha raccontato di essere stata abituata sin da piccola ad ascoltare le altre persone. “In famiglia non avevo molta voce in capitolo, ero la seconda”, ha detto. Insomma, una dote che le è stata impartita da bambina e che la De Filippi l’ha mantenuta nel corso degli anni.

“Dovevo imparare a sentire più che parlare”, ha continuato a dire. Spiegando che l’unica cosa che poteva dire in queste circostanze era ‘perché?’. “Mio padre, infatti, mi chiamava perché”, ha svelato. Un tenero retroscena, quindi, proprio come quello raccontato sulle parole che il buon Giovanni ha riservato per sua figlia dopo averla vista in tv per la prima volta.

Adesso ci è tutto più chiaro, no?