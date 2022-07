“Nel 2018 ho visto la morte negli occhi”: GF Vip, racconto shock dell’ex vincitore

L’ex vincitore del GF Vip racconta cos’è successo qualche anno fa: “Nel 2018 ho visto la morte negli occhi”.

In una intervista rilasciata a Il corriere della sera l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto momenti difficili e di aver sperimentato nella sua vita tante cose, come la bancarotta, la depressione, non riusciva più a camminare, si è separato.

Tutto questo l’ha portato a guardarsi dentro e a capire come voler proseguire nel suo percorso. Adesso dice di non avere soldi ma di essere felice. Ha avuto tutto, successo, fama, copertine, cose che poi in realtà non gli hanno portato a poter essere sereno e adesso invece che non ha niente di tutto questo, lo è. Ed è nella medesima intervista che ha raccontato anche alcuni brutti momenti vissuti, in particolare quando nel 2018 ha visto la morte negli occhi.

“Nel 2018 ho visto la morte negli occhi”: racconto shock dell’ex vincitore del GF Vip

Dopo la vittoria al GF Vip ha deciso di cambiare ‘vita’, ha compreso che tutto quello che aveva avuto non lo rendeva felice. Dagli esordi è riuscito a conquistare fama, successo, soldi, copertine, ma a quanto pare, come dice, tutto questo non lo rendeva sereno.

Walter Nudo si è raccontato in una vecchia intervista a Il corriere della sera. Lontano dal 2018 dal mondo della televisione ha capito che questa vita che ha cominciato a percorrere lo rende felice, e non quella di prima. Se prima il desiderio era di conquistare cose materiali adesso non è più così e ha capito che la vera felicità non si trova in questo ‘mondo’, almeno per lui. Nel corso della medesima intervista ha svelato anche di aver vissuto un momento duro, momento raccontato anche nella sua autobiografia, quando qualche anno fa ha visto la morte negli occhi.

L’ex vincitore del Gf Vip disse: “Nel 2018 ho avuto due ictus e un’operazione al cuore, ho visto la morte negli occhi. Ho pensato: “Se è il momento di andarmene ho fatto tutto quello che volevo?”. Mentre si trovava a Los Angeles era stato colpito da due ischemie causate da un problema al cuore. Ha rischiato la vita e forse è proprio quando vedi la morte negli occhi, come lui racconta nell’intervista, che capisci che la vita ha un valore e lui ha compreso qual è il valore che voleva dargli.

Oggi è lontano dal tv ma è felice: “Soldi, auto, successo, non mi mancava nulla, però non dormivo di notte. Adesso non ho soldi ma sono felice”.