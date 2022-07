Paola Barale ha detto no a questi programmi e adesso spiega il motivo

Showgirl tra le più amate negli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila, Paola Barale ha rivelato quali sono i programmi che ha rifiutato.

La sfolgorante carriera televisiva di Paola Barale l’ha vista più volte protagonista di programmi storici come La Ruota della Fortuna, Buona Domenica, Domenica In. Da anni, però, la bionda 55enne piemontese è lontana dal piccolo schermo e al riguardo ha fatto delle rivelazioni al Corriere della Sera.

Innanzitutto, la Barale ha precisato che nella sua scelta di abbandonare Domenica In, in cui nel 2011 era presenza fissa accanto a Lorella Cuccarini, non c’entra nulla il rapporto col suo ex Raz Degan. “Lui arrivò un anno dopo, me ne andai perché avevo bisogno di fare altro”, chiarisce l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Fu nel 1989 che iniziò a lavorare al fianco dell’indimenticabile Mike, sebben inizialmente Paola non avesse intenzione di far parte del mondo dello spettacolo. Anzi, la sua professione doveva essere quella dell’istruttrice di ginnastica. Sì, perché è stato questo il suo lavoro prima di arrivare in tv. In quel periodo però molti notavano la sua somiglianza con Madonna e da lì la sua carriera ha preso una piega totalmente diversa.

Molti vorrebbero rivederla in tv, ma in questi anni la Barale ha rifiutato diversi programmi. Vediamo cosa ha rivelato a tal proposito al Corriere.

Paola Barale, “Me lo chiedono di continuo”: quali programmi ha rifiutato

Come un po’ per tutti i personaggi lontani dalla tv da molto tempo, Paola potrebbe sicuramente essere la candidata ideale per partecipare ad un reality show. Inoltre, con la sua grinta e la sua schiettezza, anche la sua indole potrebbe essere adatta a questo tipo di format.

E infatti le proposte di questo genere non le sono affatto mancate in questi anni, come ha raccontato al noto quotidiano: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre”. Lei però, ha sempre detto di no: “I reality non hanno dei bei contenuti”, dice senza filtri.

Non sappiamo se un giorno la Barale cambierà idea al riguardo, intanto cosa ne pensate della sua probabile partecipazione a Ballando con le stelle?