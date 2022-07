Piero Barone de Il Volo: cambiamento impressionante, è irriconoscibile in questa foto

Cambiamento impressionante di Piero Barone de Il Volo: in questa vecchia foto il giovane cantante è davvero irriconoscibile.

Avete seguito anche voi la replica di ’20 anni che siamo italiani’ di Domenica pomeriggio? La trasmissione andata in onda qualche anno fa e condotta da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio riscosse all’epoca un successo incredibile. Ed è questo il motivo che ha spinto i vertici Rai a riproporlo in questa calde d’estate.

Sono tantissimi gli ospiti che si sono alternati nel corso della replica andata in onda ieri, ma tra i tanti che si sono alternati nello studio televisivo, la nostra attenzione si è maggiormente concentrata sui tre giovanissimi tenori de Il Volo. Siamo tutti d’accordo nel dire che i tre cantanti non hanno bisogno di presentazioni, vero? Esorditi sulla scena musicale più di dieci anni fa, Piero Barone, Gianluca Ginoble – che recentemente ha spiazzato tutti con un cambio di stile choc – ed Ignazio Boschetto hanno dato vita ad una carriera davvero impressionante. In tantissimi li amano ed in diversi non perdono nessun tipo di loro aggiornamento social. A proposito, avete mai visto questa foto del giovane Piero? Sono trascorsi, ma risulterà ai vostri occhi davvero irriconoscibile!

Piero Barone de Il Volo, avete mai visto questa foto? È davvero irriconoscibile

Chi di voi non ha l’abitudine di condividere ogni cosa col proprio pubblico social? Al giorno d’oggi, sono tantissime le persone che hanno queste abitudine. E se tra noi gente ‘comune’ è un vero e proprio ‘must’, non si può dire il contrario tra i nostri personaggi dello spettacolo. Spulciando il canale Instagram di Piero Barone de Il Volo, ad esempio, non siamo riusciti a rintracciare solo scatti della sua casa, ma anche foto che ci permettono di capire il suo cambiamento nel corso degli anni.

Ricordate quando, diversi anni fa, era di moda la challenge dei 10 anni? Il gioco consisteva nel riproporre una foto di sé attuale, mettendola a paragone di una di dieci anni prima. Ebbene. Sono tantissimi i Vip che si lasceranno andare alla sfida. E tra questi, anche Piero Barone. Curiosi di vedere com’è cambiato in tutti questi anni? Guardate un po’ qui:

L’avreste mai riconosciuto? La prima foto risale decisamente a tantissimi anni fa, da come si può chiaramente vedere, ma si nota quando il giovane Piero sia diverso rispetto a quello di adesso. Certo, era solo un bambino nella prima foto: la trasformazione, quindi, è normale!