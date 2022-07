Rudy Zerbi, il ‘giallo’ della sua vita privata: l’ha scoperto solo a 30 anni

Il sorprendente dettaglio sulla vita privata di Rudy Zerbi: non tutti immaginano cosa è successo al coach di Amici quando aveva 30 anni.

Critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, ma anche personaggio televisivo amatissimo: Rudy Zerbi è da tempo conosciuto anche dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a vari programmi di Maria De Filippi come Amici e Tu si que vales, ma siete sicuri di sapere proprio della sua vita privata?

Ironico e fuori dagli schemi, Rodolfo Zerbi in arte Rudy è orginario di Lodi ed ha 53 anni. Cresciuto dalla mamma che lo ha messo al mondo quando era molto giovane, per lui la figura paterna è stata rappresentata da Giorgio Ciana, secondo marito della donna.

Il cognome Zerbi però appartiene a Roberto, che la signora Luciana sposò in prime nozze e che adottò il piccolo Rudy. Ma nessuno tra Giorgio e Roberto era però il suo papà biologico. Fu proprio la mamma del discografico a rivelare al figlio la verità su chi fosse l’uomo con cui lo aveva concepito. La confessione avvenne prima che la donna morisse per un tumore.

Rudy Zerby, il ‘mistero’ sulla sua vita privata: ha scoperto tutto a 30 anni

All’epoca Rudy era già un uomo di 30 anni e la mamma gli rivelò che il suo vero padre era il conduttore tv Davide Mengacci. Una notizia sconvolgente, a cui però seguì un incontro tra i due ad una festa. Fu Mara Carfagna a presentarli.

Il coach di Amici sente di avere tre papà, come ha spiegato tempo fa ospite di Verissimo: “Ho scoperto la verità quando ero già papà e lui nonno. Credo che i figli sono di chi li cresce, di chi sta vicino a loro e questo è quello che ha fatto per me Giorgio”. Ognuno dei tre uomini che in qualche modo è stato legato a lui rappresenta comunque una persona importante per lui, ha spiegato a Silvia Toffanin: “Ognuno mi ha dato un pezzettino di amore che mi hanno fatto diventare un uomo. Un po’ mi fa star male non avere una foto con Davide con me piccolino”.

E voi conoscevate questo impressionante retroscena sulla vita privata del simpaticissimo Rudy?